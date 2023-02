Veja a programação de Carnaval em Barra Mansa (RJ)

Folia na cidade conta com festa todos os dias no Calçadão Dama do Samba, além dos tradicionais blocos de rua. Bloco do Boi, tradicional atração no Carnaval em Barra Mansa

Felipe Vieira

O Carnaval em Barra Mansa (RJ) está cheio de atrações! A folia começa na sexta-feira (17) e vai até a terça-feira (21). A programação conta com festa todos os dias no Calçadão Dama do Samba e os tradicionais blocos de rua. Confira!

Programação dos blocos:

Sexta-feira

19h às 23h – Bloco Tradição

Concentração: Morro do Cruzeiro

Sábado

13h às 17h30 – Bloco Me Beija Direito

Concentração: Centro

16h às 20h – Bloco do Boi

Concentração: Roberto Silveira

Domingo

12h às 20h – Arrastão do Povão

Concentração: Vista Alegre

16h às 20h – Bloco do Boi

Concentração: Roberto Silveira

Segunda-feira

16h às 20h – Bloco do Boi

Concentração: Roberto Silveira

Terça-feira

12h às 20h – Arrastão do Povão

Concentração: Vista Alegre

16h às 20h – Bloco do Boi

Concentração: Roberto Silveira

De sábado a terça-feira:

14h às 17h – matinê para a criançada

17h às 22h – baile com show (atrações musicais ainda serão confirmadas)

Local: Calçadão Dama do Samba

