Veja a programação de Carnaval em Mendes (RJ)

Folia na cidade conta com shows regionais e blocos de rua todos os dias no Centro. Carnaval em Mendes

O Carnaval em Mendes (RJ) está cheio de atrações! A folia começa na sexta-feira (17) e vai até a terça-feira (21). A programação conta com shows regionais e blocos de rua todos os dias no Centro da cidade. Confira!

Confira a programação:

Sexta-feira

18h – Bloco Acadêmicos da Loucura

Concentração: Praça Dr. João Neri

21h – Energia Positiva

Local: Praça Dr. João Neri

Meia noite – Baile da Mari

Local: Avenida Júlio Braga

Sábado

15h – PMPO

Local: Praça Dr. João Néri

15h – Eletrobloco

Concentração: Quadra Municipal Sabino Catete

17h às 19h – Desfile Eletrobloco

Concentração: Ruas do Centro

21h à meia noite – Banda Bela Época Cover

Local: Praça Dr. João Néri

Meia noite – Melanina Carioca

Local: Avenida Júlio Braga

Domingo

15h – Bloco das Piranhas

Concentração: Rua Falcão Dias

15h às 18h30 – Desfile do Bloco Infantil Unidos do Dente de Leite

Concentração: Ruas do Centro

16h – Bloco Flanáticos

Concentração: Quadra Municipal Sabino Catete

18h às 20h – Desfile Bloco Flanáticos

Concentração: Ruas do Centro

19h às 22h – Bloco das Piranhas

Trajeto: Rua Falcão Dias até o Centro

21h à meia noite – Banda Bela Época Cover

Local: Praça Dr. João Néri

Meia noite – Juremeiros

Local: Avenida Júlio Braga

Segunda-feira

15h – Bloco Piratas na Contramão

Concentração: Ruas do Centro

15h – Bloco das Piranhas

Concentração: Rua Falcão Dias

17h – Desfile do Bloco da Carmem com Juliana Maia

Concentração: Ruas do Centro

19h às 22h – Desfile do Bloco das Piranhas

Trajeto: Rua Falcão Dias até o Centro

21h à meia noite – Banda Bela Época Cover

Local: Praça Dr. João Néri

Meia-noite – Baile da Mari

Local: Avenida Júlio Braga

Terça-feira

15h – Jair Soares

Local: Praça Dr. João Néri

15h – Bloco das Piranhas

Concentração: Rua Falcão Dias

17h – Desfile do Bloco Piratas na Contramão

Concentração: Ruas do Centro

19h às 22h – Bloco das Piranhas

Trajeto: Rua Falcão Dias até o Centro

21h às meia-noite – Banda Bela Época Cover

Local: Praça Dr. João Neri

Meia noite – Carrossel de Emoções

Local: Avenida Júlio Braga

