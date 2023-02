Veja a programação de Carnaval em Miguel Pereira (RJ)

Folia conta com shows regionais e blocos de ruas no Centro, no Largo do Javary e no distrito de Conrado. O Carnaval em Miguel Pereira (RJ) está cheio de atrações! A folia já começou e vai até terça-feira (21). A programação conta com shows regionais e blocos de ruas no Centro, no Largo do Javary e no distrito de Conrado. Confira!

Programação completa:

Sábado

Rua Coberta, no Centro

15h – Bloco “Mundo Negro”

17h – Bloco “Me Deixa Amor”

19h30 – Mistureba

Lago do Javary

20h – Bloco Chileno

Distrito de Conrado

20h – Carol e Priscila

Domingo

Rua Coberta, no Centro

15h – Bloco do Clube

17h – Bloco “Fui Irei”

19h30 – Orquestra Voadora

Lago do Javary

14h – Bloco “Vem Quem Quer”

20h – Carol e Priscila

Distrito de Conrado

20h – Natália Braga

Segunda-feira

Rua Coberta, no Centro

15h – Bloco “Vem Quem Quer”

17h – Bloco “Calcinha Miúda”

20h – Cordão da Bola Preta

Lago do Javary

20h – Bloco “Fui Irei”

Distrito de Conrado

20h – Carol e Priscila

Terça-feira

Rua Coberta, no Centro

15h – Bloco “Que Isso Aí?”

17h – Bloco “União Serrana”

19h30 – Carol e Priscila

Lago do Javary

20h – Natália Braga

Distrito de Conrado

20h – Bloco “Fui Irei”

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Vittorio Ferla