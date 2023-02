Veja a programação de Carnaval em Paracambi (RJ)

Folia conta com shows regionais na Avenida dos Operários, no Centro da cidade, até terça-feira. O Carnaval em Paracambi (RJ) está cheio de atrações! A folia já começou e vai até a terça-feira (21). A programação conta com shows regionais na Avenida dos Operários, no Centro da cidade. Confira!

Programação completa:

Sábado

A partir de 19h

DJ Júnior Ribeiro

Tia Mi

Grupo Último Lance

Banda Byos

Banda Ney Dinniz

Axé do Brasil

Domingo

A partir de 15h

Matinê

DJ VH

Banda Bela Época

Tia Mi

DJ Geléia

Banda Merlin

Banda Byos

Grupo Família Explosão

Timbalê

Segunda-feira

A partir de 15h

DJ Junior Ribeiro

Banda Bela Época

Banda Timbaliê

Tia Mi

Bruno DJ

Banda Byos

Grupo Samba D’Axé

Grupo Família Explosão

Banda Pink

Terça-feira

A partir de 15h

DJ Geléia

Banda Bela Época

Tia Mi

DJ VH

Banda Byos

Banda Ney Dinniz

