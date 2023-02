Veja a programação de Carnaval em Paraíba do Sul (RJ)

Folia conta com shows regionais e blocos de ruas espalhados por toda a cidade até terça-feira. Carnaval em Paraíba do Sul

Divulgação/Prefeitura Paraíba do Sul

O Carnaval em Paraíba do Sul (RJ) está cheio de atrações! A folia já começou e vai até terça-feira (21). A programação conta com shows regionais e blocos de ruas espalhados por toda a cidade.

Programação completa:

Sábado

16h – Recordasamba

20h30 – Juninho

22h – Acústico A3

Local: Jardim Velho, no Centro

Domingo

14h – Bloco das Piranhas

Concentração: bairro Grama

16h – Bloco “Arrastão da Liberdade”

Concentração: bairro Liberdade

17h – Recordasamba

19h – Bloco “Cordão da Bola Preta”

Local: Jardim Velho, no Centro

20h – Bloco “Sai Como Pode”

Concentração: bairro Grama

Segunda-feira

13h – Bloco “Mangafolia”

14h – Bloco das Piranhas

Concentração: bairro das Palhas

14h – Bloco “Fantasia”

Concentração: bairro Lava-Pés

16h – Banda da Bunda

Concentração: bairro Tiradentes

16h – Recordasamba

20h – Trio Renato Estrada

22h – Imaginasamba

Local: Jardim Velho, no Centro

Terça-feira

14h – Bloco da Rangel

Concentração: bairro Rangel Pestana

14h – Bloco Quentinho Quentinho

Concentração: bairro das Palhas

17h – Bloco Unidos do Inema

Concentração: Praça do Inema, no bairro Inema

19h – Bloco “Tiradentes Também Bebia”

Concentração: Praça de Sebollas, no distrito de Inconfidência

16h – Recordasamba

21h30 – Chacal do Sax

Local: Jardim Velho, no Centro

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio

Vito Califano