Veja a programação de Carnaval em Paraty (RJ)

Folia na cidade conta com festa todos os dias no Centro Histórico e em vários outros pontos da cidade. Bloco da Lama

Yasuyoshi Chiba/AFP

O Carnaval em Paraty (RJ) está cheio de atrações! A folia começa na sexta-feira (17) e vai até a terça-feira (21). A programação conta com festa todos os dias no Centro Histórico e em vários outros pontos da cidade. Confira!

Programação completa:

Sexta-feira

Avenida Roberto Silveira

19h – Abertura do Carnaval – Entrega da chave da Cidade para o Rei Momo

19h30 – Bloco Arrastão do Jabaquara

21h30 – Bloco Meninos do Pontal

23h30 – Bloco Vamos Que Tô

Centro Histórico

19h – Cortejo Banda Santa Cecília e Rei Momo (concentração na Praça do Chafariz)

19h às 23h30 – Blocos Independentes (concentração na Praça da Matriz)

Praça da Matriz

A partir de 23h – Telão com transmissão ao vivo do desfile da escola de samba Acadêmicos do Tatuapé, do Carnaval de São Paulo, que vai homenagear Paraty

Quadra da Matriz

19h às 2h – DJ Bebeto

Quadra do Pantanal

13h às 17h – Matinê Para Ti (Cia. Turma em Cena)

Sábado

Centro Histórico

19h – Bloco Mutuan (concentração na Capelinha)

19h às 23h30 – Blocos Independentes (concentração na Praça da Matriz)

20h30 – Banda Santa Cecília e Bonecos do Arrastão do Jabaquara (concentração em frente à Casa da Música)

Avenida Roberto Silveira

21h30 – Bloco Paraty do Amanhã

23h30 – Bloco Tribo do Samba

Praça da Matriz

13h às 18h30 – Matinê – Carnaval Caiçara

13h às 17h – Brincando com Artes

17h – Carnaciranda com bonecos tradicionais

Quadra da Matriz

19h às 2h – DJ Marino

Praia do Jabaquara

14h – Concentração Bloco da Lama (final da praia)

Em seguida – DJ Seletor Z

15h – Raphael Moreira e Banda

17h – Bloco da Lama

Caborê

11h – Bloco Coito das Araras (concentração no Caborê, cortejo pela Avenida Otávio Gama e encerramento Pontal)

Praia do Pontal

20h – Bloco Tarja Preta (concentração na Praia do Pontal, cortejo pelas ruas do Centro Histórico e encerramento na Praia do Pontal)

Trindade

21h – Carlos Kbelo

19h às 00h – DJ Marcos Ferrari

Paraty-Mirim

17h – Samba dos Amigos

21h – Rezende Folia

19h às 00h – DJ Bebeto

Tarituba

17h – Soul Batuque

21h – Grupo Chega Mais

19h às 00h – DJ CalixtoLoop

Prainha de Mambucaba

21h – Samba da Benção

19h às 00h – DJ Alira e DJ Jundu

Ilha das Cobras

13h às 17h – Matinê Para Ti (Cia. Turma em Cena)

Domingo

Avenida Roberto Silveira

21h30 – Bloco Mangueira

23h30 – Bloco Vamos Que Tô

Centro Histórico

19h – Cortejo Maracatu Tira Mofo (concentração no Largo de Santa Rita)

21h – Cortejo Bloco Carnaciranda (concentração na Praça da Matriz)

19h às 23h30 – Blocos Independentes (concentração na Praça da Matriz)

Praça da Matriz

13h às 18h30 – Matinê Carnaval Caiçara

13h às 17h – Brincando com arte e DJ Seletor Z

17h – Show Carlos Kbelo Kids

Quadra da Matriz

19h às 2h – DJ Marcos Ferrari

Praia do Jabaquara

14h – Bloco Tribo do Samba

16h – Bloco Arrastão do Jabaquara

Praia do Pontal

18h – Bloco Meninos do Pontal

Trindade

17h – Soul Batuque

21h – Grupo Chega Mais

19h às 00h – DJ Pagu

Paraty-Mirim

21h – Carlos Kbelo

19h às 00h – DJ Bebeto

Tarituba

17h – Samba dos Amigos

21h – Samba da Benção

19h às 00h – DJ CalixtoLoop

Prainha de Mambucaba

21h – Rezende Folia

19h às 00h – DJ Alira e DJ Jundu

Condado

13h às 17h – Matinê Para Ti (Cia. Turma em Cena)

Segunda-feira

Avenida Roberto Silveira

19h30 – Acadêmicos do Tatuapé

21h30 – Bloco Paraty do Amanhã

23h30 – Bloco Meninos do Pontal

Centro Histórico

19h às 23h30 – Bloco do Damião (concentração no Largo de Santa Rita)

20h30 – Banda Santa Cecília e Bonecos do Arrastão do Jabaquara (concentração na Casa da Música)

Praça da Matriz

13h às 18h30 – Matinê – Carnaval Caiçara

13h às 17h – Brincando com arte e DJ Seletor Z

17h – Show Iandê Curumim

Quadra da Matriz

19h às 2h – DJ Vinícius

Praia do Jabaquara

14h – Bloco Mangueira

16h – Bloco Vamos Que Tô

Trindade

17h – Samba dos Amigos

21h – Rezende Folia

19h às 00h – DJ Gabriel Santos

Paraty-Mirim

21h – Samba da Benção

19h às 00h – DJ Bebeto

Tarituba

21h – Carlos Kbelo

19h às 00h – DJ CalixtoLoop

Prainha de Mambucaba

17h – Soul Batuque

21h – Grupo Chega Mais

19h às 00h – DJ Alira e DJ Jundu

Mangueira

13h às 17h – Matinê Para Ti (Cia. Turma em Cena)

Terça-feira

Avenida Roberto Silveira

21h30 – Bloco Tribo do Samba

23h30 – Bloco Mangueira

Centro Histórico

19h – Cortejo Bloco Carnaciranda (concentração na Praça da Matriz)

20h30 – Banda Santa Cecília e Bonecos do Arrastão do Jabaquara (concentração na Casa da Música)

Praça da Matriz

13h às 17h – Matinê Brinca Comigo

Quadra da Matriz

19h às 2h – DJ Bebeto

Praça do Jabaquara

14h – Bloco Paraty do Amanhã

16h – Bloco Arrastão do Jabaquara

Trindade

18h – Trio Maria Aurora

Paraty-Mirim

18h – Grupo Chega Mais

Tarituba

18h – Rezende Folia

Prainha de Mambucaba

18h – Carlos Kbelo

Ribeirinho

13h às 17h – Matinê Para Ti (Cia. Turma em Cena)

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Vittorio Rienzo