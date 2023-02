Veja a programação de Carnaval em Paty do Alferes (RJ)

Folia na cidade conta com festa no Centro, na Granja Califórnia e em Avelar de sábado a terça-feira. Carnaval em Paty do Alferes está cheio de atrações

O Carnaval em Paty do Alferes (RJ) está cheio de atrações! A folia começa no sábado (18) e vai até a terça-feira (21). A programação conta com festa no Centro, na Granja Califórnia e em Avelar.

Confira a programação:

Sábado

Centro

15h30 – Baile e recreação infantis

19h – Bloco “Mundo Negro”

22h – Bloco “Ai que Ódio”

00h – Show com Bloco Cacique de Ramos

Granja Califórnia

20h – DJ

23h – Bloco das Mulinhas

Domingo

Centro

15h30 – Baile infantil

16h – Bloco “Amigos do Sase”

18h – Bloco das Piranhas do Goiabal

19h – Bloco “Mundo Negro” (concentração na Casa de Festas da Beth, no Goiabal)

20h – Bloco Pega Porco (concentração no Bar do Baiano)

22h – Bloco Unidos do Goiabal (concentração na Padá Lanches)

Meia-noite – Banda “Efikácia”

Granja Califórnia

16h – Bloco da Amizade

20h – DJ

22h – Bloco “Ki Beleza” (concentração na Borracharia do Selminho)

23h – Bloco das Mulinhas (concentração na Borracharia do Selminho)

Meia-noite – Show com Tony Nascimento

Avelar

16h – Baile infantil

20h – Bloco “Nós do Morro”

21h – Grupo “Loukamizade”

Segunda-feira

Centro

10h – Bloco Concentra nos Sabores

15h30– Baile e recreação infantis

19h – Bloco Mundo Negro

21h – Bloco Baixa Renda (concentração na Padá Lanches)

22h – Bloco Máfia do Gole (concentração no Bar do Baiano)

23h – Bloco da Esperança (concentração na Padá Lanches)

Meia-noite – Banda Acústico A3

Granja Califórnia

23h – Bloco das Mulinhas (concentração na Borracharia do Selminho)

Meia-noite – Grupo Vem Sambar

Terça-feira

Centro

15h30 – Baile e recreação infantis

18h – Bloco da Amizade (concentração no Quiosque do Vivinha)

19h – Bloco Mundo Negro

Meia-noite – Bruninho Nascimento

Granja Califórnia

16h – Bloco da Amizade

20h – DJ

22h – Bloco “Ki Beleza” (concentração na Borracharia do Selminho)

23h – Bloco das Mulinhas (concentração na Borracharia do Selminho)

Meia-noite – Grupo Efikácia

