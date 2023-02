Veja a programação de Carnaval em Paulo de Frontin (RJ)

Folia conta com shows regionais e blocos de ruas na praça do Centro, no Espaço Ferrini, e nos distritos de Morro Azul e Sacra Família do Tinguá. Diogo Nogueira é atração terça-feira em Paulo de Frontin

Guto Costa

O Carnaval em Engenheiro Paulo de Frontin (RJ) está cheio de atrações! A folia já começou e vai até terça-feira (21). A programação conta festa na praça do Centro, no Espaço Ferrini e nos distritos de Morro Azul e Sacra Família do Tinguá. Confira!

Programação completa:

Sábado

Ferrini

21h – Banda local

Meia-noite – DJ

1h – Vou Pro Sereno

Morro Azul

15h – DJ

17h – Banda local

20h – DJ

Domingo

Centro

15h – DJ

18h – Banda local

Ferrini

21h – Banda local

23h – Banda local

1h – DJ

Morro Azul

20h – Banda local

22h – DJ

23h – Banda local

1h – DJ

Sacra Família do Tinguá

15h – DJ

16h – Desfile de blocos

17h30 – Banda local

Segunda-feira

Centro

15h – DJ

17h – Banda local

20h – Desfile de blocos

Ferrini

22h – DJ

Meia-noite – Banda regional

Morro Azul

15h – DJ

17h – Banda local

20h – Banda local

22h – Banda local

Meia-noite – DJ

Terça-feira

Centro

15h – DJ

17h – Banda local

Ferrini

20h – DJ

22h – Banda local

Meia-noite – Diogo Nogueira

Morro Azul

15h – DJ

17h – Desfile de blocos

20h – DJ

Vittorio Rienzo