Veja a programação de Carnaval em Pinheiral (RJ)

Folia na cidade conta com desfile de blocos, matinês infantis com recreação, DJs e shows regionais nas Praças Brasil e Teixeira Campos. O Carnaval em Pinheiral (RJ) está cheio de atrações! A folia começa na quinta-feira (16) e vai até a terça-feira (21). A programação conta com desfile de blocos, matinês infantis com recreação, DJs e shows regionais nas Praças Brasil e Teixeira Campos. Confira!

Programação completa:

Quinta-feira

Praças Brasil e Teixeira Campos

19h – DJ Carlão

21h – Entrega da chave para o Rei Momo

22h – Banda Interlig

Meia noite – Encerramento

Bloco Piranhas dos Atoxanos

Concentração: 18h, na quadra de esportes na Rua Brasília, no bairro Paraíso

Início do deslocamento: 21h

Destino: Praça Brasil, no Centro

Previsão de chegada na praça: 22h

Estimativa de Público: 5 mil pessoas

Sexta-feira

Praças Brasil e Teixeira Campos

19h – DJ Ratus

22h – Banda Mistura Carioca

Meia noite – Encerramento

Bloco da Saudade

Concentração: 17h30, na quadra de esportes da Rua Brasília, no bairro Paraíso

Início de deslocamento: 18h

Destino: Praça Brasil, no Centro

Previsão de chegada: 20h

Estimativa de público: 100 pessoas

Bloco das Chitas

Concentração: 19h, na quadra de esportes da Rua Brasília, no bairro Paraíso

Início de deslocamento: 21h

Destino: Praça Brasil, no Centro

Previsão de chegada: 22h

Estimativa de público: 200 pessoas

Sábado

Praças Brasil e Teixeira Campos

16h – Baile infantil com concurso de fantasia com personagens vivos (equipe de recreação Tia Ana Banana)

18h – DJ Ratus

22h – Banda Interlig

Meia noite – Encerramento

Bloco A Vida É Hoje

Concentração: 16h, na Praça Brasil

Estimativa de público: 50 pessoas

Bloco do Oriente

Concentração: 10h, no Campo do Oriente

Início de deslocamento: 15h

Destino: Praça Brasil, no Centro

Previsão de chegada: 18h

Estimativa de público: 150 pessoas

Bloco da Estação

Concentração: 14h, na quadra de esportes da Rua Brasília, no bairro Paraíso

Início de deslocamento: 19h

Destino: Praça Brasil, no Centro

Previsão de chegada: 21h

Estimativa de público: 300 pessoas

Domingo

Praças Brasil e Teixeira Campos

16h – Banda Interlig

18h – DJ Carlão

20h – DJ Ratus

22H – Banda Mistura Carioca

Meia noite – Encerramento

Bloco Embrazados

Concentração: 14h, na quadra de esportes da Rua Brasília, no bairro Paraíso

Início de deslocamento: 18h30

Destino: Praça Brasil, no Centro

Previsão de chegada: 20h

Estimativa de público: 500 pessoas

Bloco Nação Rubro Negra

Concentração: 17h, na Rua Tancredo Neves, em frente à Secretaria de Obras

Início de deslocamento: 20h

Destino: Praça Brasil, no Centro

Previsão de chegada: 22h

Estimativa de público: 1000 pessoas

Segunda-feira

Praças Brasil e Teixeira Campos

16h – Bloco Tia Ana Banana e recreação infantil

18h – DJ Carlão

22h – Banda Interlig

Meia noite – Encerramento

Blobo Vem Como Pode

Concentração: 17h, na Rua Tancredo Neves, em Frente ao Módulo de Saúde do Centro

Início de deslocamento: 18h

Destino: Praça Brasil, no Centro

Previsão de chegada: 19h

Estimativa de público: 100 pessoas

Bloco Quem Não Aguenta Bebe Leite

Concentração: 15h, na quadra de esportes do bairro Paraíso

Início de deslocamento: 19h30

Destino: Praça Brasil, no Centro

Previsão de chegada: 21h30

Estimativa de público: 500 pessoas

Terça-feira

Praças Brasil e Teixeira Campos

16h – Banda Mistura Carioca

18h– DJ Ratus

22h – Banda Mistura Carioca

Meia noite – Encerramento

Bloco Seu Larga Tu Mama?

Concentração: 13h, na Rua Tancredo Neves, em frente a Secretaria de Obras

Início de deslocamento: 17h

Destino: Praça Brasil, no Centro

Previsão de chegada: 18h

Estimativa de público: 900 pessoas

Bloco Amigos do Vasco da Gama

Concentração: 19h, na Rua Tancredo Neves, em frente ao Módulo de Saúde do Centro

Início de deslocamento: 20h

Destino: Praça Brasil, no Centro

Previsão de chegada: 21h

Estimativa de público: 300 pessoas

Vito Califano