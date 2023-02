Veja a programação de Carnaval em Piraí (RJ)

Folia na cidade conta com festa todos os dias no Centro, em Arrozal e em Cacaria. Foliões do Bloco Sant’Amnésia

Alexandre Teixeira/Arquivo Pessoal

O Carnaval em Piraí (RJ) está cheio de atrações! A folia começa na sexta-feira (17) e vai até a terça-feira (21). A programação conta com festa todos os dias no Centro, em Arrozal e em Cacaria. Confira!

Programação completa:

Sexta-feira

Piraí

A partir de 18h e intervalos – DJs

20h – Banda do Rolo

23h – Banda Interlig

Sábado

Piraí

18h – Banda Jair

20h – Blocos “Ih Lá Vou Eu”

Em seguida – Bloco “Dá No Pai, Valeu Valeu”

Em seguida – Bloco “Sant’Amnésia”

23h – Banda Guerra

Toda a noite – DJ nos intervalos

Arrozal

A partir de 18h e intervalos – DJs

20h – Bloco da Laura

23h – Banda A Base

Cacaria

A partir de 18h – DJs

Domingo

Piraí

15h – Bloco “Alegria, Alegria”

Em seguida – Matinê com grupo de animadores da “Tia Ana Banana”

18h – Bloco Largadão

20h – Hotel Colonial

Em seguida – Bloco do Sossego

Em seguida – Sentimento Branco, Verde e Grená

Em seguida – Micareta do Já É

23h – Banda A Base

Toda a noite – DJs nos intervalos

Arrozal

15h – Matinê com grupo de animadores da “Tia Ana Banana”

19h – Bloco do Flamengo

20h – Bloco da Laura

23h – Banda Interlig

Toda a noite – DJs nos intervalos

Cacaria

A partir de 18h – DJs

Segunda-feira

Piraí

15h – Bloco da Apae

Em seguida – Matinê com grupo de animadores da “Tia Ana Banana”

18h – No Embalo do Rei

20h – Asa de Rato

Em seguida – Los Tigres

Em seguida – Não Dou Beijo Sem Abraço

23h – Banda Guerra

Toda a noite – DJs nos intervalos

Arrozal

15h – Matinê com grupo de animadores da “Tia Ana Banana”

20h – Bloco da Laura

23h – Banda A Base

Toda a noite – DJs nos intervalos

Cacaria

A partir de 18h – DJs

Terça-feira

Piraí

15h – Matinê com grupo de animadores da “Tia Ana Banana”

18h – Só Caminha

20h – Pinga In Nóis

Em seguida – Nação Rubro Negra

23h – Banda Interlig

Toda a noite – DJs nos intervalos

Arrozal

15h – Matinê com grupo de animadores da “Tia Ana Banana”

20h – Bloco da Laura

23h – Banda Guerra

Toda a noite – DJs nos intervalos

Cacaria

A partir de 18h – DJs

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Vittorio Ferla