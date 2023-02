Veja a programação de Carnaval em Quatis (RJ)

Folia na cidade conta com festa no Centro e nos distritos de Falcão e Ribeirão de São Joaquim. Carnaval em Quatis

O Carnaval em Quatis (RJ) está cheio de atrações! A folia começa na sexta-feira (17) e vai até a terça-feira (21). A programação conta com festa no Centro e nos distritos de Falcão e Ribeirão de São Joaquim.

Confira a programação:

Sexta-feira

Avenida Nossa Senhora do Rosário (Centro)

21h – Charanga da Alegria

22h – DJ Vinny Alves

23h – Banda TNK

01h30 – DJ Vinny Alves

Sábado

Avenida Nossa Senhora do Rosário (Centro)

16h – Matinê

21h – Charanga da Alegria

22h – DJ Vinny Alves

23h – Aline Costa e Banda

01h30 – DJ Vinny Alves

Falcão

17h – Matinê

19h – Charanga da Alegria

Domingo

Avenida Nossa Senhora do Rosário (Centro)

21h – DJ Vinny Alves

22h – Banda Filhos da Guanabara

00h30 – DJ Vinny Alves

Falcão

17h – Matinê

19h – Charanga da Alegria

Segunda-feira

Avenida Nossa Senhora do Rosário (Centro)

21h – DJ Vinny Alves

22h – Banda Filhos da Guanabara

00h30 – DJ Vinny Alves

Ribeirão de São Joaquim

17h – Charanga da Alegria

19h – DJ Vinny Alves

Terça-feira

Avenida Nossa Senhora do Rosário (Centro)

16h – Matinê

21h – Charanga da Alegria

22h – DJ Vinny Alves

23h – Baile da Mari

01h30 – DJ Vinny Alves

