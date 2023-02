Veja a programação de Carnaval em Resende (RJ)

Folia na cidade conta com shows regionais e blocos de rua de sábado a terça-feira. Carnaval em Resende

Divulgação/PMR

O Carnaval em Resende (RJ) está cheio de atrações! A folia começa neste sexta-feira (17) e vai até a terça-feira (21). A programação conta com shows regionais e blocos de rua. Confira!

Confira a programação:

Sexta-feira

Engenheiro Passos

20h – DJ

22h – Banda Quartetum Brasil

00h30 – DJ

Sábado

Praça Oliveira Botelho

14h – DJ

17h – Banda Sambai

Engenheiro Passos

20h – DJ

20h30 – Bloco Brega

22h30 – Banda Mistura Carioca

00h30 – DJ

Domingo

Praça Oliveira Botelho

14h – DJ

16h – Bloco Tamborim de Ouro

18h – Yan Rodrigues

Engenheiro Passos

17h – Matinê

20h – DJ

22h30 – Banda Versão Brasileira

00h30 – DJ

Segunda-feira

Parque de Exposições

14h – DJ

15h – Show com Grupo Nosso Lema

17h – Show com Letty

Engenheiro Passos

20h – Bloco das Piranhas com participação da Banda Estação da Alegria

22h30 – Banda Mistura Carioca

00h30 – DJ

Terça-feira

Praça Oliveira Botelho

13h30 – DJ

14h30 – Desfile do Bloquinho

15h30 – Apresentação do Samba do Bloquinho

16h – Concurso de fantasia infantil

17h – Apresentação da Bateria do Brega

17h30 – Show com Pedro Jr.

19h – Encerramento do evento

Engenheiro Passos

17h – Matinê com Animaê

20h – DJ

20h30 – Os Clandestinos do Carnaval

22h30 – DJ

