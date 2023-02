Veja a programação de Carnaval em Rio Claro (RJ)

Folia conta com shows regionais e blocos de ruas no Centro, em Lídice, Passa Três, Macundú e Fazenda da Grama. O Carnaval em Rio Claro (RJ) está cheio de atrações! A folia já começou e vai até terça-feira (21). A programação conta com shows regionais e blocos de ruas no Centro, em Lídice, Passa Três, Macundú e Fazenda da Grama. Confira!

Programação completa:

Sábado

Rio Claro

17h às 22h – Bloco “Concentra” (concentração na Estação)

18h – DJ Nando Portugal

23 – Leo Mitto

Lídice

18h – DJ Lu

23h –Levada da Folia

Passa Três

18h – DJ Chiquinho

22h30 – Yolanda Luz

Macundú

18h – DJ Jhonny

Fazenda da Grama

18h – DJ Renan

Domingo

Rio Claro

16h – Matinê com DJ

17h às 22h – Bloco “Rio Claro Fantasy” (concentração na Estação)

18h – DJ Lu

23h – Felipinho

Lídice

16h – Matinê com DJ

17h às 22h – Bloco das Piranhas (concentração na Rua 15 de Novembro)

18h – DJ Jhonny

23h – Leo Mitto

Passa Três

16h – Matinê com DJ

18h – DJ Jhonny

22h30 – Grupo Inimigos do SN

Segunda-feira

Rio Claro

17h às 22h – Bloco “Flash Back” (concentração na Estação)

18h – DJ Jhonny

23h – Aglomerou

Lídice

18h – DJ Lu

23h – Felipinho

Passa Três

18h – DJ Charada

22h30 – Luciel e Banda

Terça-feira

Rio Claro

16h – Matinê com DJ e banho de espuma

16h às 20h – Bloco “E Aí, Tá à Vontade” (concentração na Rua Lindolfo Américo, Vila Velha)

18h – DJ Lu

20h – Bloco das Torcidas com a Bateria Show (concentração na Estação)

23h – Levada na Folia

Lídice

16h – Matinê com DJ e banho de espuma

18h – DJ Nando Portugal

23h – Aglomerou

Passa Três

14h – Matinê com banho de espuma e dupla Du e Yasmin

18h – DJ Charada

22h30 – Lukinha e Banda

Macundú

18h – DJ Jhonny

Fazenda da Grama

18h – DJ Renan

