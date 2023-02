Veja a programação de Carnaval em Rio das Flores (RJ)

Folia na cidade conta com shows e blocos de rua de sábado a terça-feira. O Carnaval em Rio das Flores (RJ) está cheio de atrações! A folia começa no sábado (18) e vai até a terça-feira (21). A programação conta com shows regionais todos os dias na Praça Santos Dumont, que fica na Rua Doutor Leoni Ramos, no Centro. Confira!

Programação completa:

Sábado

20h – DJ Bell

Em seguida – Banda Lucky

Domingo

20h – DJ Bell

Em seguida – Márcio Merengue e Banda

2h – Fim da festa

Segunda-feira

20h – DJ Bell

Em seguida – Banda Lucky

2h – Fim da festa

Terça-feira

20h – DJ Bell

Em seguida – Cleber Rocha e Banda

2h – Fim da festa

Vittorio Rienzo