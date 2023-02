Veja a programação de Carnaval em Sapucaia (RJ)

Folia conta com shows e blocos de rua no Centro e nos distritos de Anta e Aparecida até terça-feira. O Carnaval em Sapucaia (RJ) está cheio de atrações! A folia já começou e vai até a terça-feira (21). A programação conta com shows no Centro e blocos de rua pela cidade. Confira!

Programação completa:

Sábado

Centro

18h – Bloco dos Tchucos (concentração na Praça do Fórum)

23h – Adilson Salles e Banda

Distrito de Anta

23h – Banda Conexão

Distrito de Aparecida

15h – Bloco “Kidelícia”

20h – Bloco do Vitor

23h – Batidão Elétrico

Distrito de Jamapará

18h – Matinê com Sap Samba (concentração na Igreja de Sant’Ana)

Domingo

Centro

18h – Bloco “Carnapucaia” (concentração na Praça do Fórum)

23h – Banda Conexão

Distrito de Anta

23h – Batidão Elétrico

Distrito de Aparecida

18h – Matinê com Sap Samba

23h – Adilson Salles e Banda

Segunda-feira

Centro

18h – Bloco Zona Sul (concentração na Praça do Fórum)

23h – Batidão Elétrico

Distrito de Anta

18h – Matinê com Sap (concentração na Praça Victorino J. de Souza)

23h – Adilson Salles e Banda

Distrito de Aparecida

18h – Bloco “Toca do Lobo”

20h – Bloco do Vitor

Terça-feira

Centro

18h – Bloco “Carnapucaia” (concentração na Praça do Fórum)

23h – Adilson Salles e Banda

Distrito de Anta

23h – Banda Conexão

Distrito de Aparecida

20h – Bloco do Vitor

23h – Batidão Elétrico

Vittorio Ferla