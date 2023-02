Veja a programação de Carnaval em Três Rios (RJ)

Folia na cidade conta com grandes shows e os tradicionais desfiles de escolas de samba na Avenida Condessa do Rio Novo. O Carnaval em Três Rios (RJ) está cheio de atrações! A folia começa nesta quarta-feira (15) e vai até o dia 25. A programação conta com grandes shows e os tradicionais desfiles de escolas de samba na Avenida Condessa do Rio Novo. Confira!

Programação do Carnaval de Três Rios em 2023

Divulgação

Programação completa:

Quarta-feira (15)

21h – Show de Alexandre Pires

Local: Avenida Condessa do Rio Novo

Alexandre Pires é atração no Carnaval de Três Rios no dia 15 de fevereiro

Divulgação

Quinta-feira (16)

21h – Raça Negra

Raça Negra é atração no Carnaval de Três Rios no dia 16 de fevereiro

Divulgação

Sexta-feira (17)

17h e 20h – Akidabanda

Local: Praça São Sebastião

22h – Bonde do Forró

Local: Avenida Condessa do Rio Novo

Bonde do Forró é atração no Carnaval de Três Rios no dia 17 de fevereiro

Divulgação

Sábado (18)

17h e 20h – Akidabanda

Local: Praça São Sebastião

17h – Acústico A3

Local: Rua Duque de Caxias

20 – Léo de Freitas

Local: Rua Duque de Caxias

23h – Renato Esttrada e Família

Local: Praça Guilhermina Guinle, no distrito de Bemposta

23h – Di Propósito

Local: Avenida Condessa do Rio Novo

Di Propósito é atração no Carnaval de Três Rios no dia 18 de fevereiro

Divulgação

Domingo (19)

17h e 20h – Akidabanda

Local: Praça São Sebastião

19h – Desfile das escolas de samba

Local: Avenida Condessa do Rio Novo

20h – Acústico A3

Local: Praça Guilhermina Guinle, no distrito de Bemposta

Segunda-feira (20)

17h e 20h – Akidabanda

Local: Praça São Sebastião

23h – João Neto e Frederico

Local: Avenida Condessa do Rio Novo

Dupla João Neto e Frederico é atração no Carnaval de Três Rios no dia 20 de fevereiro

Érico Andrade/G1

Terça-feira (21)

17h e 20h – Akidabanda

Local: Praça São Sebastião

23h – Péricles

Local: Avenida Condessa do Rio Novo

Péricles é atração no Carnaval de Três Rios no dia 21 de fevereiro

Divulgação

Sábado (25)

19h – Desfile das escolas de samba campeãs

Local: Avenida Condessa do Rio Novo

