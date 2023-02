Veja a programação de Carnaval em Valença (RJ)

Folia na cidade conta com shows regionais e muitos blocos de rua em vários pontos da cidade. O Carnaval em Valença (RJ) está cheio de atrações! A folia começa na sexta-feira (17) e vai até a terça-feira (21). A programação conta com shows regionais e muitos blocos de rua em vários pontos da cidade. Confira!

Programação completa:

Sexta-feira

Palco principal (subida da catedral)

15h – DJ

22h – Banda Só Agito

Conservatória

18h – Bloco das Piranhas

Cambota

21h – Bloco da Paz

Chacrinha

21h –Bloco “Pé na Bosta” (concentração em frente à Mercearia Carvalho)

Santa Isabel

12h – DJ Daniel

19h – Bloco das Piranhas (concentração no Bar do Alan, no Morro do Cruzeiro)

Sábado

Palco principal (subida da catedral)

15h – DJ

22h – Banda Soul Balanço

Centro

20h – Bloco “Fla Valença” (concentração em frente ao Banco do Brasil)

Jardim de Cima

15h – DJ

17h – Recreação infantil

19h – Sound Raiz

Conservatória

11h às 13h – Chorinho na Praça (tenda do Acritur)

13h às 16h – DJ (tenda da Acritur)

16h às 19h – Samba do Arrasta (tenda da Acritur)

19h às 23h – Banda do Jerê (tenda da Acritur)

19h às 23h – Desfile dos blocos

17h30 às 19h30 – Baile infantil (pracinha)

20h30 às 0h30 – DJ (pracinha)

Monte d’Ouro

20h – Bloco do Zé Pretinho (concentração na Rua Humberto Pentagna)

Santa Isabel

12h – DJ Daniel

23h – Banda Pegada

Domingo

Palco principal (subida da catedral)

15h – DJ

22h – Banda Lucky

Jardim de Cima

15h – Grupo Razão de Ser

17h – Recreação infantil

19h – Sound Raiz

Centro

20h – Início dos desfiles na Avenida Nilo Peçanha — Rei Momo, Rainha e Princesa do Carnaval

Em seguida – Bloco “Feito pra Você” (concentração em frente ao Banco do Brasil)

21h – Bloco “Samba dos Amigos” (concentração em frente ao Banco do Brasil)

Conservatória

11h às 16h – DJ (tenda da Acritur)

16h às 19h – Samba do Arrasta (tenda da Acritur)

19h às 23h – Banda do Jerê (tenda da Acritur)

17h30 às 19h30 – Baile infantil (pracinha)

20h30 às 0h30 – DJ (pracinha)

Biquinha

14h – Bloco “Porco do Mato” e “Inha”

Santa Isabel

12h – DJ Daniel

21h30 – Bloco União do Morro

23h – Banda Pegada

Segunda-feira

Palco principal (subida da catedral)

15h – DJ

22h – Cleber Rocha (CB)

Jardim de Cima

15h – DJ

17h – Recreação infantil

19h – Sound Raiz

Santa Isabel

12h – DJ Daniel

13h – Bloco das Piranhas

21h – Bloco do Pijama

23h – Show com Ezequiel Silva

Conservatória

11h às 16h – DJ (tenda da Acritur)

11h – Bloco da Carmen com Juliana Maia

16h às 19h – Samba do Arrasta (tenda da Acritur)

19h às 23h – Banda do Jerê (tenda da Acritur)

19h às 23h – Desfiles dos blocos

20h30 às 0h30 – DJ (pracinha)

Terça-feira

Palco principal (subida da catedral)

15h – DJ

22h – Banda Só Agito

Centro

20h – Escola de Samba Em Cima da Hora (concentração em frente ao Banco do Brasil)

Conservatória

11h às 16h – DJ (tenda da Acritur)

16h às 19h – Samba do Arrasta (tenda da Acritur)

17h30 às 19h30 – Pagode (pracinha)

19h às 23h – Banda do Jerê (tenda da Acritur)

19h às 23h – Desfile dos blocos

20h30 às 0h30 – DJ (pracinha)

Santa Isabel

12h – DJ Daniel

13h – Bloco Vai Que Tomba

Em seguida – Show no palco com a Banda Bloco do Pulga

Jardim de cima

15h – Grupo Razão de Ser

17h – Recreação infantil

19h – Sound Raiz

