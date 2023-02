Veja a programação de Carnaval em Vassouras (RJ)

Folia conta com shows no Centro e blocos de rua pela cidade até terça-feira. O Carnaval em Vassouras (RJ) está cheio de atrações! A folia já começou e vai até a terça-feira (21). A programação conta com shows no Centro e blocos de rua pela cidade. Confira!

Programação completa:

Sexta-feira

21h30 – Grupo Taca Samba

Meia-noite – Caçarola Samba Show

Local: Espaço Cultura Wilson Guedes Pinto, na Rua da Broadway, no Centro

20h – Bloco Cascata

Concentração: Rua Visconde de Araxá, no Centro

Desfile: Rua Caetano Furquim, no Centro, a partir de 21h30

22h – Bloco Verde e Amarelo e Bloco das Piranhas

Concentração: Rua Visconde de Araxá, no Centro

Desfile: Rua Caetano Furquim, no Centro, a partir de 21h30

Sábado

21h30 – Baile da Alecrim

00h – Grupo Efikácia

Local: Espaço Cultural Wilson Guedes Pinto, na Rua da Broadway, no Centro

16h – Bloco Calça Arriada

Concentração: Country Club

Desfile: Avenida Otávio Gomes, no Centro, a partir de 18h

19h – Bloco Cria das Antigas

Concentração: Rua Visconde de Araxá

Desfile: Rua Caetano Furquim, no Centro, a partir de 21h

21h – Bloco Grilo Falante

Concentração: Rua Visconde de Araxá

Desfile: Rua Caetano Furquim, no Centro, a partir de 23h

Domingo

16h – Baile Infantil

21h30 – Bruninho Nascimento e Banda

Meia-noite – Chininha

Local: Espaço Cultural Wilson Guedes Pinto, na Rua da Broadway, no Centro

16h – Bloco “Cabeça de Porco”

Concentração: Rua Pio XII, no bairro Residência

Segunda-feira

21h30 – Banda PMPO Folia

Meia-noite – Imaginasamba

Local: Espaço Cultural Wilson Guedes, na Rua da Broadway, no Centro

13h – Bloco “Vila Velha”

Concentração: Rua Pio XII, no bairro Residência

Desfile: Rua João XXIII, no bairro Residência, a partir de 14h

16h – Bloco “Maratomba” e Bloco “Cacique do Santa Amália”

Concentração: Avenida Expedicionário Oswaldo de Almeida Ramos

20h – Bloco do Esqueleto

Concentração: Rua Visconde de Araxá, no Centro

Desfile: Rua Caetano Furquim, no Centro, a partir de 21h

21h – Bloco “Te Aperta”

Concentração: Rua Visconde de Araxá, no Centro

Desfile: Rua Caetano Furquim, no Centro, a partir de 23h

Terça-feira

16h – Baile Infantil

21h30 – Grupo #TMJ

00h – Grupo Pique Novo

Local: Espaço Cultural Wilson Guedes Pinto, na Rua da Broadway, no Centro

8h – Bloco “Já Que Você Não Vai Eu Vou”

Concentração: Rua João XXIII, no bairro Residência

Saída: em frente ao Clube XV de Novembro, a partir de 10h

16h – Bloco infantil “Mi leva” mamãe

Concentração: Avenida Expedicionário Oswaldo de Almeida Ramos, no Centro

21h – Bloco Nação Rubro Negra

Concentração: Avenida Otávio Gomes, no Centro

