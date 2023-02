Veja a programação de Carnaval em Volta Redonda (RJ)

Folia na cidade conta com atrações na Ilha São João, muitos blocos de rua por toda a cidade e baile da “Melhor Idade”. Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda

O Carnaval em Volta Redonda (RJ) está cheio de atrações! A folia já começou e vai até o dia 5 de março. A programação conta com folia na Ilha São João, muitos blocos de rua por toda a cidade e baile da “Melhor Idade”. Confira!

Programação completa:

Domingo (12)

15h – Bloco “Tô no Brilho”

Concentração: Ilha São João

10h – Bloco “De Volta na Redonda”

Concentração: Rua 60, nº 59, em frente ao Colégio Macedo Soares, na Vila Santa Cecília

Quinta-feira (16)

15h – Baile da Melhor Idade

Concentração: Ilha São João

Sexta-feira (17)

17h – Bloco “Piranhas do Beco”

Concentração: Rua 41C, na Vila Santa Cecília

17h – Bloco Tacalipal

Concentração: Rua 227, na Praça Maria Amélia Diogo, no bairro Eucaliptal

Sábado (18)

15h – Bloco “Vai da Merda”

Concentração: Rua 42, nº 70, em frente ao Bar do Caixote, no bairro Jardim Tiradentes

17h – “Bloco dos Caretas”

Concentração: Rua 318. na sede Bloco Carnavalesco Os Caretas, no bairro Sessenta

Domingo (19)

15h – Bloco “Pé de Galinha”

Concentração: Avenida Dr. Walter Granato da Rocha, na sede da Associação Carnavalesca Pé de Galinha, bairro Jardim Tiradentes

Segunda-feira (20)

15h – Bloco “Nós na Rua com Sabor de Mel”

Concentração: Rua Campos, na Biblioteca Comunitária, no bairro Siderlândia

Terça-feira (21)

15h – “Bloco do Lençol”

Concentração: Praça Brasil, na Vila Santa Cecília

15h – Bloco “Nós na Rua com Sabor de Mel”

Concentração: Rua Campos, na Biblioteca Comunitária, no bairro Siderlândia

Sábado (25)

15h – Bloco “Arrastão do Conforto”

Concentração: Rua 235, no bairro Conforto

Domingo (5 de março)

15h – “Bloco dos Cria de Santa Cruz”

Concentração: Avenida dos Ex-Combatentes, no bairro Santa Cruz

