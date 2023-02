Veja a programação de Carnaval no Sul do Rio e Costa Verde

Folia na cidade conta com shows regionais e blocos de rua todos os dias no Centro. O Carnaval no Sul do Rio e Costa Verde está cheio de atrações! A folia já começou em algumas cidades e muitas terão programação até o fim do mês. A programação conta com shows regionais e muitos blocos de rua todos os dias. Confira!

Confira a programação:

Angra dos Reis | Barra do Piraí | Barra Mansa | Itatiaia | Levy Gasparian | Mendes | Miguel Pereira | Paracambi | Paraíba do Sul | Paraty | Paty do Alferes | Pinheiral | Piraí | Porto Real | Quatis | Resende | Rio Claro | Três Rios | Valença | Vassouras | Volta Redonda

Vittorio Rienzo