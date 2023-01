Veja alguns cuidados para prevenir doenças durante as viagens

Uso de repelente é essencial para evitar insetos transmissores de doenças.

Grávidas devem usar apenas repelentes indicados para gestantes.

Independente do destino, alguns cuidados são necessários para evitar endemias (Foto: Divulgação)

Para os que amam viajar, 2017 tem sido um prato cheio: dos doze feriados nacionais, cinco são prolongados, ou seja, caem em segundas ou sextas-feiras. Mas, ao contrário dos viajantes, os insetos que transmitem doenças não tiram folga. Por isso, alguns cuidados são fundamentais para prevenir doenças como a malária, transmitida pelo mosquito Plasmodium vivax, assim como as endemias dengue, zika vírus e as febres amarela e chikungunya, transmitidas pelo Aedes aegypti.

Elaborar um roteiro de viagem é o primeiro passo, já que a escolha do destino é um fator decisivo na hora de definir o tipo de prevenção que será tomado. No caso de turismo ecológico, por exemplo, o Programa Nacional de Imunização recomenda a vacinação contra a febre amarela pelo menos 10 dias antes da viagem.

Praticantes do ecoturismo devem estar com as

vacinas em dia (Foto: Divulgação)

Outro pronto importante a ser observado antes de viajar é se o local aonde você irá se hospedar conta com ferramentas que evitam as picadas de insetos, como telas de proteção nas portas e janelas. Ventiladores e ares-condicionados também são barreiras de proteção contra os mosquitos.

Manchas vermelhas na pele, coceira, febre alta ou baixa, dores de cabeça, no corpo ou nos olhos são sintomas que podem estar associados à malária, dengue, febre amarela, chikungunya ou ao zika vírus. Caso sinta algum desses sintomas, não tome nenhum remédio por conta própria, procure o serviço de saúde, faça uma consulta com um médico e beba muito líquido.

Prevenção para viajantesIndependente do destino, é importante que o viajante adote medidas para reforçar a proteção contra os insetos transmissores de doenças. Preparamos algumas dicas de cuidados a serem tomados para garantir uma viagem tranquila e cheia de boas recordações:

– Sempre que possível, proteja o corpo com roupas de mangas longas, calças, meias e sapatos fechados ou use repelentes nas áreas expostas da pele, seguindo a orientação do fabricante.

– O zika vírus também pode ser transmitido por meio das relações sexuais, portanto, use camisinha sempre.

– O viajante deve estar com a carteira de vacinação em dia e se atentar quanto à necessidade de alguma vacina específica para o seu destino.

– Grávidas devem usar apenas repelentes específicos para gestantes. Além disso, é recomendado que elas evitem lugares com maior incidência do zika vírus e da malária.

