Como competir com as grandes cadeias no mercado editorial? Veja dicas de especialista e de empresária. Veja as estratégias das pequenas livrarias de bairro para faturar

No gigante mercado editorial e cheio de desafios, as pequenas livrarias de bairro investem em estratégias para conquistar o consumidor. O faturamento do mercado ultrapassou R$ 2,5 bilhões no ano passado. Um aumento de mais de 8% de 2021 para 2022.

Victória Mantoan abriu com o marido, no final de 2021, uma livraria na Zona Sul de São Paulo. Para Monica Carvalho, diretora da Associação Nacional de Livrarias, o sucesso de uma pequena livraria depende de um bom planejamento. O primeiro passo é realizar um estudo de mercado.

Victória visitou várias livrarias em São Paulo e também em Nova Iorque. E viu que para atrair o cliente, era importante criar um espaço aconchegante, com ambientes que permitam que o leitor aproveite alguns minutos para conhecer os livros.

Ter uma cafeteria pode ajudar. E com bom atendimento, é possível se diferenciar das grandes redes e da internet. É importante selecionar profissionais especializados.

A montagem do acervo também é um desafio: prestar muita atenção no que o cliente gosta de ler. E lembrar que é preciso sempre divulgar o espaço.

Victória posta conteúdos todos os dias nas redes sociais. E também organiza eventos no local.

Veja a reportagem completa acima.

Livraria do Brooklin

Rua Hollywood, 275 – Brooklin – São Paulo/SP – CEP 04564-040

E-mail: contato@livrariadobrooklin.com.br

Telefone: (11) 5535-7265

WhatsApp: (11) 99856-8062

Instagram: https://www.instagram.com/livrariadobrooklin/

Associação Nacional de Livrarias – ANL

Rua Marquês de Itu, 408 – cjs. 71 e 73 – Vila Buarque – São Paulo/SP – CEP: 01223-000

E-mail: anl@anl.org.br

Site: https://www.anl.org.br/v1/

Telefone: (11) 3337-5419

WhatsApp: (11) 94748-6117

Instagram: https://www.instagram.com/livrariasanl/

Facebook: https://www.facebook.com/livrarias.anl/

Biblioteca de São Paulo

Av. Cruzeiro do Sul, 2.630 – Santana – São Paulo/SP – CEP: 02030-100

E-mail: contato@bsp.org.br

Site: https://bsp.org.br/

Telefone: (11) 2089-0800

WhatsApp: (11) 3526 5167

Instagram: https://www.instagram.com/bspbiblioteca

Facebook: https://www.facebook.com/BSPbiblioteca

