Veja como adotar um dos 90 cães e gatos em feira que acontece neste sábado (11) em Ribeirão Preto, SP

Evento da Divisão de Bem-Estar Animal (DBEA) acontece das 9h às 14h na Avenida Eduardo Andrea Matarazzo (Via Norte), 4255. Ribeirão Preto tem feira de adoção de cães e gatos neste sábado (11)

A Divisão de Bem-Estar Animal (DBEA) em Ribeirão Preto (SP) realiza neste sábado (11) uma feira de adoção de cães e gatos. Ao todo, são 90 animais em busca de um novo lar.

O evento acontece das 9h às 14h na Avenida Eduardo Andrea Matarazzo (Via Norte), 4255. Segundo o órgão ligado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, os animais estão castrados, vacinados, vermifugados e microchipados.

A maior parte dos animais foi resgatada de situações de atropelamento, abandono ou maus-tratos.

“O serviço é voltado para animais doentes e atropelados em via pública. Então após a recuperação, eles são disponibilizados para adoção. Após o término do tratamento, eles são castrados, vacinados, vermifugados e microchipados”, afirma a médica veterinária Anelise Ribeiro Peres.

Cães aptos à adoção foram tratados pela Divisão de Bem-Estar Animal de Ribeirão Preto, SP

Divulgação

O que fazer para adotar

O interessado em adotar um animal deve apresentar um documento com foto e um comprovante de residência.

Aqueles que querem um cãozinho devem levar uma guia. Já os interessados em gatos precisam levar uma caixa de transporte.

A especialista reforça que além do carinho, as novas famílias dos bichinhos devem manter os cuidados que eles recebem na divisão.

“São animais dóceis, aptos para a adoção. Os cuidados que nós fazemos aqui precisam ser mantidos. Vermifugação com frequência, continuar a vacinação, se ficar doente, levar no médico veterinário, quando for viajar deixar com alguém responsável ou hotel para cachorro. É um membro da família, tem que ser uma guarda responsável.”

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3628-2778.

Vittorio Ferla