Veja como agendar emissão de RG em Vilhena, RO

Cerca de 500 RGs serão entregues no início de fevereiro, segundo a Semas. Atendimento é realizado de forma presencial na secretaria. Emissão de RGs em Vilhena

Prefeitura de Vilhena/Divulgação

A emissão da 1ª ou 2ª via do registro geral (RG) é realizada em Vilhena (RO) por meio de agendamento. Os atendimentos acontecem na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) das 7h às 13h.

Os agendamentos para o mês de março serão reabertos no dia 22 de fevereiro e devem ser feitos de forma presencial na secretaria.

O setor de emissão do documento alerta que para garantir a agilidade no atendimento, o usuário deve comparecer na secretaria portando cópia e original da certidão de nascimento ou casamento, CPF e duas fotos 3×4 atualizadas.

A Semas fica na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 921, esquina com a Avenida Juraci Correia Müller, bairro Jardim Eldorado. Para mais informações, foi disponibilizado o contato (69) 3919-7021.

Entrega de 500 RGs

A prefeitura de Vilhena informou que cerca de 500 RGs serão entregues a partir da segunda semana de fevereiro. Esses documentos foram solicitados pelos moradores nos meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023.

Ainda conforme a coordenadora de emissão do RG da Semas, os dados foram lançados no sistema de Identificação Civil e Criminal da Polícia Civil há cerca de dois meses, mas ainda não foram entregues na cidade. Para ter maior agilidade no processo, uma equipe da secretaria deve buscar os documentos em Porto Velho.

