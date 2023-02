Veja como ajudar: cidades do Litoral Norte de SP arrecadam doações para famílias desalojadas

Fundo Social de Caraguatatuba e de São Sebastião arrecadam alimentos, itens de higiene pessoal, materiais de limpeza, roupas, calçados e eletrodomésticos. São Sebastião decreta calamidade pública

Divulgação/Defesa Civil de São Sebastião

Caraguatatuba e São Sebastião estão arrecadando doações para ajudar as famílias desalojadas pelas fortes chuvas que atingiram o Litoral Norte de São Paulo na madrugada deste domingo (19). Veja abaixo como ajudar:

Caraguatatuba

O Fundo Social de Caraguatatuba está recebendo doações de material de limpeza, higiene, água potável e roupas masculinas, femininas e infantis e de cama e banho.

De acordo com o Fundo Social, os itens de limpeza com mais necessidade são saco de lixo 60 litros, detergente, álcool 70%, desinfetante, cloro, sabão em pó, esponja, vassoura, rodo, pano de chão e balde 10 litros e de higiene são pasta e escova de dente e sabonete.

As doações serão recebidas no Centro Esportivo Municipal (CEMUG), localizado na Avenida José Herculano, 50 – Jardim Britânia.

São Sebastião

O Fundo Social de São Sebastião está recebendo doações de roupas, calçados, alimentos não perecíveis, fraldas geriátricas e infantis, água potável, roupas de cama e banho, produtos de higiene pessoal e limpeza, eletrodomésticos, camas, colchões e outros itens para auxiliar as famílias e pessoas atingidas pelas chuvas.

Uma força-tarefa, com a ajuda de voluntários, está sendo realizada no Fundo para fazer a triagem dos itens recebidos.

As doações podem ser feitas na sede do Fundo Social da Prefeitura de São Sebastião, localizado na rua Capitão Luiz Soares, 33, no Centro, e nas regionais municipais da Secretaria de Serviços Públicos (SESEP).

Situação crítica no Litoral Norte

A situação nas cidades do Litoral Norte é crítica por causa das chuvas. Duas mortes já foram confirmadas, sendo uma criança de sete anos em Ubatuba e uma mulher de 35 anos em São Sebastião.

Foi decretado estado de calamidade pública em São Sebastião. Caraguatatuba e Ubatuba estão em estado de atenção, assim como a Região Sul de Ilhabela.

Em Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba, famílias ficaram desabrigadas. O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, afirmou que há pessoas debaixo de escombros na cidade.

Menina de 7 anos morre soterrada por pedra de duas toneladas durante temporal em Ubatuba.

José Eymard/TV Vanguarda

As estradas que dão acesso às cidades também estão com problemas. Na rodovia Rio-Santos, o DER informou que há trechos com interdição total ou parcial. Na rodovia dos Tamoios, a Serra Antiga foi interditada por causa do volume de chuvas. Com isso, o tráfego passou a ser todo pela Serra Nova, no sistema pare e siga.

Por causa dos estragos causados pelas chuvas, as cidades cancelaram a programação do carnaval deste domingo.

Chuvas causam mortes e provocam estragos no litoral de São Paulo

