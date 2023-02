veja-como-comprar-ingressos-para-a-agrishow-2023

Maior feira de tecnologia para o agronegócio do país acontece de 1 a 5 de maio, no Parque Tecnológico de Ribeirão Preto (SP). Maior feira do agronegócio no Brasil acontece de 1 a 5 de maio em Ribeirão Preto

Érico Andrade/g1

Os ingressos para visitar a Agrishow 2023, a principal feira de tecnologia para o agronegócio do Brasil, já podem ser adquiridos pelo site do evento, segundo a organização. A Agrishow acontece de 1 a 5 de maio, no Parque Tecnológico de Ribeirão Preto (SP).

Pela internet é possível comprar o ingresso com preço promocional (clique ao lado para acessar o site). A forma de pagamento varia conforme o tipo da compra.

Valores

Ingressos on-line

Preço: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)

Forma de pagamento: cartão de crédito

Onde: no site oficial do evento

Ingressos na bilheteria

Preço: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia-entrada)

Forma de pagamento: dinheiro ou cartão de débito

Onde: na bilheteria durante a feira

Caravanas

De acordo com a Agrishow, interessados em levar caravanas, com mínimo de 15 visitantes, podem comprar os ingressos antecipados. Neste caso, os grupos já estarão todos cadastrados para acesso à feira no dia da visita e o próprio organizador ganha o ingresso.

Para participar, o organizador deve enviar um e-mail para visitante.agrishow@informamarkets.com.br informando nome completo do organizador da caravana, telefone para contato e quantidade total de pessoas.

Visitação

Para a edição deste ano, a organização da feira alterou o horário de abertura da visitação das 8h para as 9h.

A mudança visa melhorar a mobilidade de expositores e visitantes, diminuindo os impactos do tráfego intenso de veículos na região, principalmente na Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira (SP-322), o Anel Viário Sul, onde fica o Parque Tecnológico.

Em 2023, a Agrishow terá a participação de mais de 800 marcas expositoras do Brasil e do exterior, em uma área total de 520.000 metros quadrados.

