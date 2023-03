Veja como está a reconstrução do trecho rompido da BR-226; obra deve terminar na próxima semana

Serviço começou no dia 25 e o prazo segue sendo de 10 dias, dependendo das condições climáticas, segundo o Dnit. Veja as rotas alternativas. Veja como está a obra de reconstrução do trecho da BR-266 no norte do Tocantins

As obras de recuperação da BR -266 seguem sendo realizadas nesta sexta-feira (31). O serviço começou no dia 25 e o prazo segue sendo de 10 dias, dependendo das condições climáticas, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O trecho fica no km 68, entre Wanderlândia e Darcinópolis, e está bloqueado desde o dia 19 de março, quando o aterro da pista rompeu devido às chuvas fortes e acúmulo de água.

No local foi montado um sistema de escoamento com três linhas de manilhas de concreto. Nesta quinta-feira (31), segundo o Dnit, foi dado andamento às atividades de recomposição do aterro com enrocamento de pedra – que consiste em instalar uma camada de pedras no trecho.

LEIA TAMBÉM

DNIT começa obra de recuperação na BR-226 que deve durar 10 dias

Acostamento desmorona após alagamento e trânsito na BR-226 é interrompido no Tocantins

Trecho da BR-226 é totalmente interditado após pista romper ao meio por conta das chuvas

Obra de reconstrução do trecho da BR-226

Divulgação

Se as condições climáticas se manterem favoráveis o trecho deverá ser liberado no começo da próxima semana. Enquanto isso, quem precisar transitar pela região norte do Tocantins tem duas rotas alternativas:

Rota 1: A orientação é seguir pela BR-153/TO (pegar o primeiro trevo), em Wanderlândia, passando pela TO-010 (passando pelo centro dos Borges e Sororoca) até Ananás. Acesse a TO-210 até Angico e TO-134 até Darcinópolis retornando a BR-226. Não utilizar a TO-416 (de Santa Fé a Riachinho).

Rota 2: Seguir pela BR-153 no trevo com a Avenida Filadélfia de Araguaína (TO), passando pela TO-222 até Filadélfia. Logo depois, pegar a travessia de balsa para Carolina (MA), pela BR-230 em direção a Estreito (MA).

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Vittorio Rienzo