veja-como-fazer-cuscuz-de-macaxeira-com-coco

Receita foi exibida no programa Inter TV Rural deste domingo (5). Receita de cuscuz de macaxeira com coco

O cuscuz é um dos pratos mais tradicionais da culinária nordestina. Geralmente é feito com flocos de milho ou até de arroz.

Para trazer um diferencial ao prato, o Inter TV Rural deste domingo (5) apresentou uma receita de cuscuz feito com macaxeira e coco. Uma alternativa pra diversificar o uso dessa raiz, que é importante para a região econômica e nutritivamente.

Ingredientes

800 g de macaxeira crua ralada grosseiramente

200 g de coco seco ralado

Sal a gosto

Manteiga de garrafa para finalizar

(quem preferir pode usar queijo coalho para acompanhar o cuscuz)

Modo de preparo

Para preparar a macaxeira, o ideal é comprar ela in natura. Lavamos a casca, cortamos em pedaços menores e descascamos por completo. Depois de descascar, vamos lavar mais uma vez, secar e depois ralar grosseiramente.

Na sequência, vamos preparar a massa. Separamos um recipiente espaçoso e colocamos toda macaxeira. Posteriormente, o coco seco ralado (de preferência in natura). Vamos misturar bem e temperar com um pouco de sal e misturar mais um pouco até que ele incorpore à massa.

Nesse ponto, a massa estará pronta para ser levada ao cozimento. A forma de cozinhar é igual ao cuscuz tradicional, usando uma cuscuzeira. Nessa receita, vamos retirar o cuscuz por completo da panela, por isso, vamos untar com manteiga (ou azeite) a parte lateral da panela, para que a massa se desprenda com mais facilidade.

Colocamos a massa dentro da cuscuzeira e depois de acomodar tudo, fechamos a tampa e levamos para cozinhar.

Depois que a água da cuscuzeira levantar fervura, vamos contar de 12 a 15 minutos, até que o cuscuz esteja pronto. Quem tiver dúvida do ponto, pode provar para saber se está pronto.

Enquanto o cuscuz cozinha, podemos grelhar os pedaços de queijo coalho em uma frigideira. Quem preferir, pode colocar um fio de manteiga de garrafa e posteriormente, dourar os dois lados do queijo.

Depois de cerca de 15 minutos, tiramos o cuscuz do fogo e podemos servir ainda quente acompanhado do queijo coalho.

