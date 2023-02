Linhas metropolitanas irão fazer horário de fim de semana na segunda e terça-feira. Veja como fica o funcionamento do transporte público no carnaval em Taubaté, Pinda e São José

O transporte público nas cidades do Vale do Paraíba terão alterações durante o carnaval. Veja abaixo os horários dos ônibus intermunicipais e nas cidades de Taubaté, Pindamonhangaba e São José dos Campos:

Intermunicipal

As linhas metropolitanas que fazem o transporte entre as cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte terão alterações durante o carnaval.

Na segunda-feira (20), as linhas da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) vão seguir os horários realizados aos sábados. Na terça-feira (21), feriado de carnaval, os ônibus terão horário de domingo.

Já na quarta-feira (22), quarta-feira de cinzas, a programação durante a parte da manhã também seguirá os padrões de domingo e a partir do meio-dia, as linhas contarão com reforço de frota para normalização do funcionamento.

A EMTU disponibiliza o site para que os cidadãos possam consultar os horários e itinerários das linhas de transporte público.

Taubaté

A Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) de Taubaté informou que o transporte público na cidade também sofrerá alterações devido ao carnaval.

Além dos horários de final de semana no sábado e no domingo, na segunda-feira (20) os ônibus também irão circular na programação de sábado. Já no feriado, terça-feira (21), a frota faz o horário de domingo.

Pindamonhangaba

Entre sábado e quarta-feira de cinzas, as linhas de ônibus municipais vão funcionar com os horários aplicados aos sábados. No sábado e no domingo haverá maior número de ônibus nas principais linhas.

São José dos Campos

As linhas do transporte público irão funcionar em horários diferenciados nos dias de carnaval. Na segunda-feira (20), os ônibus vão operar seguindo a tabela de sábado, mas algumas linhas irão circular com tabela de dias úteis, sem alterações.

No feriado de terça-feira (21), as linhas irão circular com a tabela de domingo. Toda a programação horária pode ser consultada no site da prefeitura.

Em caso de dúvidas, o usuário deve entrar em contato com a Central de Atendimento da Prefeitura, pelo aplicativo ou telefone 156.

