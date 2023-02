Foliões se divertiram neste sábado sujando o corpo com a lama do mangue da Praia do Jabaquara. Foliões se divertiram no tradicional Bloco da Lama, em Paraty

Ângelo Godoy/Prefeitura Municipal de Paraty

O Bloco da Lama animou os foliões neste sábado (18) em Paraty (RJ). Centenas de moradores e turistas sujaram o corpo com a lama do mangue da Praia do Jabaquara, tradição que acontece há 37 anos na cidade. Veja fotos!

Veja como foi o Bloco da Lama, em Paraty

