Veja como foi o primeiro dia de Planeta Atlântida 2023

Festa com Gloria Groove, nostalgia com Jota Quest, sofrência com Matheus & Kauan: primeiro dia de festival após dois anos de hiato trouxe nomes estreantes e consagrados para o Litoral Norte. Luísa Sonza

André Feltes/Agência Preview

Dois anos de espera terminaram nesta sexta-feira (3). Os portões da Saba, em Xangri-Lá, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, se abriram por volta das 16h para os quase 40 mil fãs que estavam com saudade: com uma leve chuvinha e horas de música e diversão pela frente, o Planeta Atlântida voltou.

No Palco Atlântida, os queridinhos do rock gaúcho Vera Loca deram o pontapé inicial na tarde de shows. Enquanto isso, no Palco Planeta, Neto Fagundes já se preparava para a execução do Hino Riograndense, momento emblemático e tradicional do festival.

Nomes de destaque do cenário musical atual, a cantora Priscilla Alcântara e a banda mineira Lagum empolgaram o público ainda com o dia claro.

No palco principal, Gloria Groove estreou no Planeta com um show repleto de bailarinos, figurinos e sucessos esperados pelo público. Surpreendeu com covers de Pitty e Cássia Eller, e não deixou de fora hits como “Bumbum de Ouro”, “A Queda” e “Bonekinha”. O show terminou com “Vermelho”, uma das músicas mais ouvidas de 2022.

Sai uma estreante, chegam os veteranos. O Jota Quest é velho conhecido do público do Planeta, com um desfile de hits que todo mundo canta junto. Foi a 15ª apresentação dos mineiros no festival, em que eles mostraram porque são tão queridos pelos planetários. Seja nas baladas “Fácil” ou “Amor Maior”, seja nos sucessos empolgados, como “Do Seu Lado”, o público se divertiu muito no show.

Jota Quest comenta sobre o show no Planeta Atlântida

O sertanejo tomou conta do Planeta com Matheus e Kauan. A dupla emocionou o público ao cantar uma música com a participação de Marília Mendonça. No telão, imagens da cantora.

Matheus e Kauan fazem homenagem a Marília Mendonça no Planeta Atlântida

g1 RS

Eles também cantaram a música “Ao vivo e a cores” em parceria com Anitta. Além de trazerem para o festival um hit de Carnaval pra embalar a galera.

Matheus e Kauan falam sobre expectativa para o show no Planeta Atlântida

No palco Atlântida ainda teve Poze do Rodo convida Chefin, Vitor Kley e Jovem Dionisio.

Vitor Kley fala sobre expectativa para o show no Planeta Atlântida

A cantora gaúcha Luísa Sonza subiu ao palco do Planeta Atlântida para uma apresentação com momentos de muita emoção e dança. Esta foi a segunda apresentação da cantora no festival, a primeira passagem aconteceu em 2020, última edição do festival antes da pandemia. Neste ano, ela estreou no palco principal do Planeta.

Com 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify, a cantora de 24 anos trouxe ao RS um show dançante e coreografado. Ela abriu a apresentação com “Interesseira” seguida do hit “Toma”. Outro sucesso que animou o público foi quando cantou “Anaconda”, com performance com bailarinos.

Em entrevista ao g1 antes da apresentação, Luísa já havia dito que preparou um show especial. “Vai ser muito especial e estou realizando um sonho e estou muito feliz de estar aqui”, afirmou.

Luísa Sonza revela expectativa para show no Planeta Atlântida

Quase encerrando a noite, o pagode romântico de Dilsinho subiu ao palco, com um show repleto de músicas de sucesso. O desfile de hits começou com “Péssimo negócio”, seguido de “Refém” e “12 horas”, além de “Pouco a pouco” e “Cansei de farra”.

Sucessos do cantor em parceria com outras artistas também foram destaque no show, como “Baby me atende” com Matheus Fernandes, “Sogra”, com Henrique e Juliano, “Pódio”, com Jorge e Matheus, e “Não vai embora”, com Luísa Sonza.

Durante a apresentação, Dilsinho enalteceu a volta do festival, depois de dois anos.

Dilsinho fala da expectativa para o show no Planeta Atlântida

Dilsinho no Planeta Atlântida 2023

André Feltes/ Agência Preview

Para fechar a noite, a dupla de música eletrônica Dubdogz, formada pelos irmãos gêmeos mineiros Marcos Ruback Schmidt e Lucas Ruback Schmidt, subiu ao palco pouco depois das 3h30.

Sucessos internacionais como “Am I Wrong”, “How Deep is your love” e “Work Hard, Play Hard” animaram o público que não deixou a Saba até a música terminar.

Dubdogz no Planeta Atlântida

g1 RS

Sábado

O segundo dia de Planeta começa às 17h50 no Palco Atlântida e às 18h30 no Palco Planeta. Veja programação abaixo.

Palco Planeta

18h30 – Armandinho

20h – Jão

21h30 – Ludmilla

23h – Luan Santana

0h30 – Ivete Sangalo

2h – Matuê feat 30praum

3h30 – Vintage Culture

Palco Atlântida

17h50 – Zaka

19h – Comunidade Nin-Jitsu

20h30 – Gilsons

22h – Reação em Cadeia

23h30 – Charlie Brown Jr 30 anos

1h – Teto & WIU

2h30 – Ariel B

Vittorio Ferla