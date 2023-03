Empreendedora teve ideia de negócio após uma viagem pela Europa; loja começou com 5 tipos de latas e hoje são mais de 3 mil. Veja como funciona a loja especializada em latas de todos os tipos e tamanhos

Foi na cidade de Tiradentes, um dos destinos turísticos mais visitados do estado de Minas Gerais, que Renata Alves e o marido, Bruno Alves, começaram um novo negócio: uma loja especializada em latas.

A ideia surgiu durante uma viagem da Renata, feita 11 anos atrás. Os dois já tinham uma empresa no ramo de alimentação. Até que surgiu uma oportunidade: um ponto comercial perfeito, na praça principal de Tiradentes.

A loja foi inaugurada em 2019 e começou com 5 tipos de latas. Hoje, são mais de 3 mil modelos.

A lata sozinha já chama a atenção e é muito útil para organizar ou decorar a casa. Mas o casal ainda teve outra ideia para agregar valor ao produto: recheá-las com doce de leite, chocolate, bananinha, bala de palha.

O negócio fez tanto sucesso na cidade de Tiradentes que Renata e Bruno passaram a licenciar a marca para outros empresários. Hoje, o casal tem duas lojas próprias e outras 10 licenciadas.

E para garantir um produto exclusivo, os empresários apostam na parceria com artistas locais. Eles lançam novidades o ano todo. Em 2022, o faturamento do negócio aumentou 47%. Para 2023, o casal planeja entrar no mercado de franquias.

Veja a reportagem completa acima.

Casa das Latas

Praça Largos das Forras, nº 4 – Centro – Tiradentes/MG – CEP: 36325-000

E-mails: administrativo@lojacasadaslatas.com.br

gestorcomercial@lojacasadaslatas.com.br

Site: http://www.lojacasadaslatas.com.br

Telefone: (32) 3355-1817 / (32) 99987-8567 (Whatsapp)

Instagram: https://www.instagram.com/casadaslatas_oficial/

Rabisco Café 2D

Alameda Franca, 1552 – Jardim Paulista – São Paulo/SP – CEP: 01422-004

Rua Passos Ourique, 188 – Tatuapé – São Paulo – SP, CEP 03313-060

E-mail: rabisco.cafe2d@gmail.com

Site: rabiscocafe2d.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/rabiscocafe2d/

Aeroporto Congonhas

Av. Washington Luís, s/n – Vila Congonhas- São Paulo/SP – CEP: 04626-911

Site: https://www4.infraero.gov.br/aeroportos/aeroporto-de-sao-paulo-congonhas-deputado-freitas-nobre/contato/

Instagram: https://www.instagram.com/InfraeroAeroportos/

Facebook: https://www.facebook.com/InfraeroAeroportos

