Veja como negociar faturas de água em atraso com 100% de desconto em RO

Para receber o desconto, pagamento deve ser efetuado até sexta-feira (24) em qualquer loja de serviços da Caerd. Faturas de água em atraso podem ser negociadas com 100% de desconto; pagamento pode ser efetuado até sexta-feira, 24

A Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd) divulgou uma opção de 100% de desconto para quem tem faturas de água em atraso. O desconto vale para pagamento à vista sobre os juros, multas e correções monetárias.

Mas atenção, os interessados têm até a próxima sexta-feira (24) para garantir o desconto especial.

Segundo a Caerd, os interessados podem procurar as Lojas de Serviços da Companhia nos municípios onde a empresa opera. Confira abaixo endereços e horários de funcionamento:

Porto Velho

Centro

Rua: Duque de Caxias, 2125, Bairro: São Cristovão

(69) 98482-7673

E-mail: suporteatendimento@caerd-ro.com.br

Horário de atendimento: 07h30 às 17h30

Zona Leste

Av. Rio de Janeiro, 8161, Bairro: Tancredo Neves

(69) 98416-0153

E-mail: zonaleste@caerd-ro.com.br

Horário de atendimento: 07h30 às 13h30

Zona Sul

Av. Jatuarana, 5572, Bairro: Cohab

(69) 98422-0054

E-mail: zsul@caerd-ro.com.br

Horário de atendimento: 07h30 às 13h30

Guajará-Mirim

Av. 15 de Novembro 1601 – Bairro Tamandaré

(69) 98416 0031 – 98484 0117

E-mail: guajara@caerd-ro.com.br

Horário de atendimento: 07h30 às 13h30

Colorado do Oeste

Rua. Helicônica, 3864 – Bairro: Centro

(69) 98484 3792 – 98484 5036

E-mail: colorado@caerd-ro.com.br

Horário de atendimento: 07h30 às 13h30

Jaru

Rua. Belo Horizonte, 1470 – Bairro: Setor 3

(69) 98419 4338

E-mail: jaru@caerd-ro.com.br

Horário de atendimento: 07h30 às 13h30

Ji-Paraná

Rua: Meneses Filho, 1672 – Bairro: Urupá

Fone: (69) 98412 9522

E-mail: jiparana@caerd-ro.com.br

Horário de Atendimento: 07h30 às 17h30

Ouro Preto do Oeste

Av. 15 de Novembro, 1072 – Bairro: Nova União

(69) 98419 8435

E-mail: ouropreto@caerd-ro.com.br

Horário de atendimento: 07h30 às 13h30

Presidente Médici

Rua: Nova Brasilândia, 2006 – Bairro: Centro

(69) 98413 0900

E-mail: pmedici@caerd-ro.com.br

Horário de atendimento: 07h30 às 13h30

Espigão do Oeste

Rua Grajaú, 2029 – Setor 04

(69) 99200 2776

E-mail: espigao@caerd-ro.com.br

Horário de atendimento: 07h30 às 13h30

