veja-como-se-inscrever-em-cursos-ead-oferecidos-pela-univesp-em-polos-do-centro-oeste-paulista

Interessados podem se inscrever até o dia 30 de março no vestibular da universidade. Modalidades são gratuitas. Univesp abre inscrições para vestibular

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) abriu, nesta segunda-feira (6), as inscrições para 25.440 vagas do vestibular anual 2023, destinadas a 420 polos, de 366 municípios, entre eles cidades do centro-oeste paulista, como Bauru e Marília.

Serão oferecidos nove cursos, com três eixos básicos de ingresso, via processo seletivo:

Letras, Matemática e Pedagogia (Eixo de Licenciatura);

Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação (Eixo de Computação);

Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais (Eixo de Negócios e Produção).

As inscrições terminam no dia 30 de março, às 23h59, e devem ser feitas pelo site. A prova objetiva e de redação está prevista para ser realizada no dia 28 de maio, às 13h. Os locais de prova serão divulgados no dia 19 de maio e o gabarito oficial no dia seguinte da prova, dia 29.

O custo da inscrição é de R$ 51,75. Para participar, não há limite de idade, basta ter concluído o ensino médio ou estar com o término previsto até o período da matrícula.

No preenchimento da ficha de inscrição, os candidatos devem cumprir todas as etapas previstas, responder o questionário socioeconômico, indicar o CPF e seus dados pessoais.

Também será possível, caso queiram, fornecer os números de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de 2020, 2021 e 2022, para que os resultados sejam considerados na prova objetiva e integrados à nota final

A isenção da taxa pode ser solicitada por pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) até quinta-feira (9).

No mesmo período, também será concedida a redução de 50% do valor da taxa de inscrição, aos candidatos que preencham os seguintes requisitos:

Regularmente matriculados no ensino médio ou equivalente, no 3º semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em curso pré-vestibular ou em curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação;

Recebam remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos ou desempregados.

Os benefícios são concedidos no site do vestibular. No momento da inscrição, basta clicar em “redução de taxa” ou “isenção”.

