Veja como se inscrever para cursos profissionalizantes em escola de Ribeirão Preto, SP

São 62 vagas para as áreas de eletricista, corte e costura, e pedreiro. Matrículas precisam ser feitas presencialmente na Escola Celso Charuri. Escola Celso Charuri está com 62 vagas abertas para cursos de qualificação profissional

A Escola Municipal de Ensino Profissionalizante Celso Charuri, de Ribeirão Preto (SP), está com 62 vagas abertas para cursos de eletricista, pedreiro e corte e costura

Ao final das aulas, os estudantes recebem um certificado emitido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Cursos

Eletricista instalador predial – 24 vagas: o curso é anual e remunerado. Podem participar pessoas com idades entre 17 a 24 anos. As aulas são de segunda-feira até sexta-feira, das 8h às 11h;

Eletricista -16 vagas: esse curso possui duração de dois meses e não é remunerado. Para se inscrever, o candidato precisar ter mais de 18 anos;

Corte e costura – 16 vagas

Pedreiro – 16 vagas: voltado para pessoas com mais de 18 anos.

Inscrições

As inscrições são feitas presencialmente na escola, localizada na Avenida Luís Galvão César, 273, no Planalto Verde. É preciso levar os seguintes documentos:

RG;

CPF;

Comprovante de escolaridade. O candidato precisa ter cursado até o 6º ano do Ensino Fundamental.

Por serem limitadas, as vagas são abertas a cada dois meses. Caso o curso desejado já esteja lotado, o candidato pode deixar a vaga reservada para a próxima vez que as inscrições abrirem.

