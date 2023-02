Aplicação de vacinas acontece na sexta (17) e no sábado (18). Atendimento será suspenso de domingo (19) a terça-feira (21). Veja como será funcionamento dos pontos extras de vacinação em Natal durante o carnaval

A Secretaria Municipal de Saúde anunciou nesta terça-feira (14) como será o funcionamento dos pontos extras de vacinação durante o período do carnaval, em Natal.

De acordo com a SMS, os pontos extras dos shoppings Via Direta, Midway Mall e Partage Norte Shopping funcionarão normalmente na sexta-feira (17) e no sábado (18), das 14h às 20h.

Não haverá aplicação de vacinas no domingo (19), segunda-feira (20) e terça-feira (20).

A vacinação nestes pontos será retomada na quarta-feira (22), também das 14h às 20h.

As vacinas disponíveis são contra a Covid-19; Febre Amarela; Varicela (catapora); Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola); VOP/VIP (Poliomielite); HPV; ACWY (meningite); Meningo C (meningite); Pentavalente (pneumonias); Hepatite A; Pneumocócica (pneumonias, meningites, sinusites e otites); DTP (difteria, tétano e coqueluche); Dupla Adulto (difteria e tétano) e Hepatite B.

