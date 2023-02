Veja cronograma de vacinação da bivalente nas principais cidades do Tocantins

Em Palmas, Araguaína, Paraíso e Porto Nacional, a vacinação começou a ser aplicada nesta segunda-feira (27). Em Gurupi, a data ainda não foi informada. Principais municípios do TO começam a aplicar a Pfizer bivalente

Marcos Filho Sandes/Prefeitura de Araguaína

A vacina bivalente da Pfizer começou a ser aplicada nesta segunda-feira (27) nas principais cidades do Tocantins, como Palmas, Araguaína, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional. Em Gurupi, não foi informada uma data de quando a dose começará a ser ministrada. O público-alvo é formado por pessoas a partir dos 12 anos que atendam a determinados critérios de prioridade.

Esse novo tipo de imunizante é uma versão atualizada contra a doença e pode oferecer uma proteção ainda maior contra as novas variantes da ômicron. Abaixo, você confere os locais onde as doses estão sendo aplicadas.

Para ser vacinada, a pessoa deve ter recebido duas doses das outras vacinas disponíveis, com intervalo mínimo de quatro meses da última dose. Quem não foi vacinado ou tomou apenas uma dose dos outros imunizantes também podem receber a bivalente. Neste caso, deve iniciar ou completar o esquema com duas doses para garantir o reforço com a vacina bivalente.

Confira quais são os grupos prioritários que podem receber a vacina:

Pessoas que vivem em abrigos e os seus trabalhadores;

Trabalhadores da saúde;

Gestantes e puérperas (45 dias pós-parto);

População privada de liberdade e adolescentes cumprindo medidas socioeducativas;

Funcionários do sistema de privação da liberdade;

Pessoas com deficiência permanente;

Imunocomprometidos;

Povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos (independente de residir no território);

Idosos.

1 – Palmas

A vacinação em Palmas começou nesta segunda-feira. Segundo a prefeitura, a bivalente está disponível em todas as 15 Unidades de Saúde da Família, das 8h às 17h. É preciso levar os documentos pessoais, cartão do SUS e documentos que comprovem a condição.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Palmas, as demais programações de vacinação anticovid, com as outras vacinas, também seguem normais nas USF.

Veja aqui os locais.

2 – Araguaína

Em Araguaína, a vacinação da Pfizer bivalente também começou nesta segunda-feira. A meta, de acordo com o município, é vacinar 90% da população alvo, totalizando 38.119 pessoas.

As vacinas estarão disponíveis nas 18 Unidade Básica de Saúde da cidade, de segunda a sexta-feira. A UBS Araguaína Sul, UBS José Rezende (Alto Bonito) e UBS do Bairro de Fátima funcionam das 7h às 19h. Já as demais UBS atendem das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Para serem imunizados é necessário a apresentação do CPF, cartão de vacinação e a comprovação de grupo prioritário.

3 – Gurupi

A vacinação em Gurupi ainda não começou. A prefeitura informou que já recebeu as vacinas bivalentes, já distribuiu para as sete Unidades Básicas de Saúde que realizam a imunização contra a Covid-19. Informou ainda que em breve lançará a campanha de vacinação.

4 – Porto Nacional

A vacinação em Porto Nacional começou nesta segunda-feira, em todas as Unidades Básicas de Saúde. Para receber a dose, basta preencher os requisitos e levar cartão do SUS, CPF e caderneta de vacinação.

As unidades funcionam das 7h às 11h e das 13h às 17h.

5 – Paraíso do Tocantins

A vacinação em Paraíso do Tocantins começou a ser aplicada nesta segunda-feira, na Unidade Básica de Saúde Araci Aires Parente das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

O município reforçou que é necessário apresentar o CPF e Cartão de Vacina para receber a dose. A expectativa é imunizar 9.313 pessoas.

