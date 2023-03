Veja dicas de jogos educativos e digitais para crianças (e saiba como usá-los com segurança)

Segundo especialistas, games podem ser boa estratégia para complementar estudos, desde que os adultos estejam sempre por perto e controlem o tempo diário de exposição às telas. Crianças devem usar tablets e celulares apenas com supervisão de adultos

Reprodução/Unsplash

Joguinhos no celular, no tablet ou no computador, se bem escolhidos, podem servir de apoio para as crianças estudarem os conteúdos trabalhados na escola — treinarem tabuada de uma maneira mais divertida, resolverem desafios de ciência, descobrirem fatos históricos ou desenvolverem o raciocínio lógico.

“Variar os recursos é interessante, porque a gente aprende de diferentes formas. Alguns [games] são mais visuais, outros estimulam a escrita ou trabalham conteúdos de matemática. Mas é preciso que haja uma curadoria cautelosa”, explica Celina Moraes, coordenadora pedagógica na Escola da Vila (SP).

Nesta reportagem, o g1 sugere 5 jogos digitais que podem ser bons aliados no desenvolvimento do seu filho. Mas, antes que você comece a clicar nos links e a baixar os aplicativos, veja abaixo quais cuidados tomar no uso dessas tecnologias.

⌛ Limite de tempo

Não dá para bobear: o tempo de exposição às telas deve ser controlado. De acordo com as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), os limites diários são os seguintes:

Menores de 2 anos: evitar ao máximo qualquer tipo de contato com gadgets, mesmo que de maneira passiva (como assistindo a um vídeo).

Entre 2 e 5 anos: máximo de 1 hora, sempre com a supervisão de pais e responsáveis.

Entre 6 e 10 anos: máximo de 1 a 2 horas por dia, também com adultos por perto.

Fique atento aos momentos em que a criança recorre aos jogos — nada de usar celular ou tablet durante as refeições ou antes de dormir. E jamais permita que as tecnologias substituam o tempo de brincar ao ar livre e com outras pessoas.

🕵 Supervisão constante

É provável que a criança esteja usando um aplicativo no celular dos pais e, por causa de alguma notificação, seja direcionada a outro ambiente virtual (site ou rede social). Esteja sempre ao lado, vigiando.

Não libere o uso de jogos que proporcionem interações com desconhecidos (alguns têm chats, por exemplo, em que adversários conseguem se falar durante a competição). Pode parecer paranoia, mas precisamos evitar qualquer risco de abuso, violência ou contato com pornografia e nudez.

🧠 Escolha consciente

Carolina Pavanelli, head pedagógica da plataforma Árvore, diz que os games “ajudam a dinamizar a aprendizagem e tornar o estudo mais prazeroso e desafiante”.

“Mas cabe o cuidado de mediar, de acordo com a faixa etária, o contato com o jogo, ajudando na seleção, demonstrando interesse no conteúdo e até jogando em parceria”, aconselha.

Só libere para a criança um jogo que você mesmo tenha testado antes.

É comum que apareçam anúncios publicitários no meio da dinâmica. Tente escolher uma opção com menos propagandas.

Fique atento à classificação indicativa do jogo. As lojas de aplicativo do Android e do iOS costumam mostrar essa informação.

Opte por jogos que exijam da criança a capacidade de resolver problemas (em vez de escolher aqueles em que elas ficam mais “passivas”).

Sugestões de jogos

📱 Math Land

“Math Land” ajuda crianças a fazerem contas

Reprodução

O que é: jogo de matemática que estimula as crianças a usarem as quatro operações (adição, subtração, multiplicação e divisão), enquanto resolvem desafios em ilhas de aventura.

Ponto de atenção: o acesso ao jogo é gratuito, mas é preciso pagar para liberar uma versão sem anúncios.

Idade: é recomendado para crianças de 6 a 8 anos.

Certificados: selo de aprovação de professores (pelo Google)

Disponível para iOS e Android

📱 Tabuada Divertida

Jogo de tabuada pode ser divertido para crianças

Reprodução

O que é: jogo de tabuada (em português de Portugal) divertido, em que a criança ajuda um bichinho a tirar fotos para um museu.

Ponto de atenção: as duas primeiras fases são gratuitas. Depois, é preciso pagar uma vez para desbloquear as demais.

Idade: é recomendado para crianças a partir de 8 anos.

Certificados: selo de aprovação de professores (pelo Google)

Disponível para iOS e Android

📱 Ludo Educativo

Jogo do site “Ludo Educativo”

Reprodução/Ludo Educativo

O que é: site com jogos educativos gratuitos de todas as disciplinas. Há dois tipos: sobre matérias de sala de aula (como geografia, história, física e química) e sobre assuntos de interesse geral (hábitos de higiene, preservação do meio ambiente, cuidados com a saúde etc.).

Ponto de atenção: há propagandas no site.

Idade: existem opções para todas as faixas etárias.

Referência: iniciativa que envolve um dos 11 centros de excelência da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

Todos os jogos estão no site https://www.ludoeducativo.com.br/pt/. Alguns também podem ser baixados em dispositivos móveis.

📱 Escola Games

“Museu dos Dinossauros” é um dos jogos do site “Escola Games”

Reprodução

O que é: portal com jogos educativos gratuitos de português, matemática, ciências, geografia, história e inglês. Há também atividades de quebra-cabeça e de memória. Dá para filtrar o nível de dificuldade (fácil, médio e difícil).

Ponto de atenção: são exibidos anúncios no site e no início de cada jogo.

Idade: indicado para crianças a partir de 5 anos.

Referência: o site indica os objetivos pedagógicos de cada atividade e dá dicas para o educador orientar a criança.

Todos os jogos estão no site https://www.escolagames.com.br/.

📱 Smartkids

Atividade de cruzadinha para os pais imprimirem em casa

Reprodução/Smartkids

O que é: site com jogos educativos e atividades pedagógicas, como cruzadinhas, exercícios de escrita e caça-palavras. É possível filtrar por disciplina, faixa etária, ano escolar ou tipo de experiência.

Ponto de atenção: as atividades exigem o uso de impressora (a não ser que os pais estejam dispostos a copiar os conteúdos em um papel).

Idade: há opções para crianças até o 5º ano do ensino fundamental.

Referência: os exercícios são alinhados aos conteúdos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC – documento que estabelece o que deve ser ensinado nas escolas).

Todos os jogos estão no site https://smartkids.com.br/.

📱Khan Academy

Exemplo de curso da Khan Academy

Reprodução

O que é: plataforma que disponibiliza resumos de conteúdos e videoaulas de matemática, ciência, computação, história da arte etc. Ao final de cada etapa, o aluno pode participar de um quiz para testar seus conhecimentos. É possível filtrar por disciplina ou por ano escolar.

Ponto de atenção: embora o site ofereça opções para crianças pequenas, a interface é mais atrativa para as mais velhas. Diferentemente dos outros games citados nesta reportagem, este é focado mais nas aulas do que na diversão.

Idade: há opções para ensino fundamental e ensino médio.

Referência: a plataforma é gratuita e internacional, com críticas positivas quanto à qualidade dos conteúdos oferecidos.

Todo o pacote é oferecido pelo link https://pt.khanacademy.org/.

Vídeos

