veja-dicas-de-nutricionista-para-montar-lancheira-nutritiva-e-barata

Cumprir as necessidades de nutrientes em combinações que possam agradar o paladar das crianças pode ser um desafio diário. Veja como prepara um lanche saudável e barato para a volta às aulas

A chegada de fevereiro traz de volta as aulas e a preocupação das mães com a lancheira dos filhos. Cumprir as necessidades de nutrientes em combinações que possam agradar o paladar das crianças pode ser um desafio diário.

O nutricionista de São Carlos (SP) Eduardo Nordi Júnior orienta a focar nos alimentos do dia a dia, os mais naturais possível, evitar os industrializados e processados e, principalmente, investir na variação dos alimentos para oferecer os diversos grupos de nutrientes necessários às crianças nessa fase de desenvolvimento. (veja abaixo as dicas).

Preparar um lanche saudável pode ajudar no aprendizado das crianças.

Veja algumas dicas do especialista:

Frutas – são ótimas fontes de fibras, cairboidratos, vitaminas e minerais. Há muitas opções e podem ser variadas todos os dias e oferecidas como suco ou picadinhas.

Proteína – pode ser um iogurte, que combina bastante com as frutas; queijo branco ou peito de peru, que podem compor um sanduíche natural ou ovo cozido.

O que não levar – balas e doces, bolachas e bolos recheados, frituras, refrigerantes, isotônicos ou sucos artificiais.

Uma dica do especialista para convencer as crianças a comerem lanches saudáveis é os pais negociarem com seus filhos uma forma de compensação. Uma opção é mandar os lanches feitos em casa de segunda a quinta-feira e, na sexta, deixar o lanche livre à escolha dos filhos.

“É importante ter esse equilíbrio porque as crianças gostam de outros tipos de alimentos, até por verem os colegas comendo. Se os pais negociarem, elas vão ficar mais adeptas a ter esses dias mais saudáveis porque sabem que na sexta vão ter essa recompensa”, afirmou Nordi Júnior.

Lancheira deve ter combinações saudáveis, com lácteos, frutas e carboidratos

Veja algumas sugestões de alimentos que podem ser combinados para um lanche saudável e nutritivo:

Veja exemplos de combinação de alimentos para lancheira, segundo a Abeso

