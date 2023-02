Veja dicas para curtir o carnaval em segurança e evitar ser alvo de criminosos na folia

Comandante da GCM de Jacareí, Julio Bado dá dicas de como evitar ser assaltado ou furtado no meio da folia. Foliona no carnaval de marchinhas de São Luiz do Paraitinga em 2019.

Fábio França/G1

O carnaval é uma época que muitas pessoas contam as horas para chegar, mas junto com a curtição vem as preocupações com a segurança, já que é comum que furtos e roubos sejam registrados nesse período, em blocos de rua ou em festas fechadas.

Pensando nisso, o g1 conversou com o comandante da GCM de Jacareí, Julio Bado, para listar algumas dicas de segurança para aproveitar a folia reduzindo o risco de ser alvo de criminosos. Confira:

Juca Teles deu a largada no carnaval e arrastou foliões em São Luiz do Paraitinga em 2020.

Poliana Casemiro/G1

Cuidado com acessórios

Para o comandante, a principal dica é evitar levar itens de valor para as festas, além de sempre ficar perto de outras pessoas, como forma de inibir a ação dos criminosos e ter para quem pedir ajuda caso aconteça algo.

“É sempre bom evitar levar bolsas, joias, carteiras e deixar celulares expostos nos bolsos. Também importante evitar andar em locais desertos, se possível não andar sozinho, procurar sempre andar em grupos, procurar ficar sempre próximo a um agente de segurança”, afirmou.

Onde levar os pertences?

Uma dúvida frequente dos foliões é onde guardar os pertences durante os blocos. Para Fábio, o ideal é guardar em um bolso com zíper ou algum tipo de fechamento adesivo, por exemplo.

“O ideal é levar os pertences em bolsos que não tenham visualização e volume. Mas o ideal mesmo é ir com menos pertences possíveis, evitando levar qualquer coisa que chame a atenção, como joias, relógios, celulares e carteiras, expostos nas mãos ou nos bolsos de fácil retirada”, disse.

Qual o melhor tipo de bolsa para a folia?

Se a fantasia não tiver bolsos ou for indispensável o uso de uma bolsa na folia, o comandante recomenda o uso de modelos mais seguros.

“O ideal seria não levar bolsas grandes de alças, mas caso seja necessário, que sejam pequenas e de alça, e sempre portadas na frente do corpo, onde possam ter visualização e proteção do dono”, afirmou.

Não reaja a assaltos

Ainda segundo Fábio, mesmo tomando os cuidados, é importante estar preparado para caso a alegria da festa seja interrompida por algum roubo ou tentativa de assalto, para saber como se comportar e não colocar a vida em risco.

“O mais importante é não reagir ao roubo, mantendo sempre a calma e atendendo à solicitação do meliante para que não ocorra um incidente maior. Após o ocorrido, a vítima deve procurar imediatamente um agente de Segurança Pública PM ou GCM para relatar o acontecido, para possíveis providências quanto ao caso”, orientou.

Ao observar qualquer situação suspeita, os munícipes devem procurar um agente de segurança ou ligar para a polícia pelo 190 e para a GCM no número 153.

Dicas de segurança

Não leve objetos de grande valor para a folia;

Não use joias, relógios e acessórios que possam chamar atenção dos bandidos;

Evite levar documentos pessoais e cartões de bancos;

Não utilize bolsas grandes. Opte por modelos pequenos, que fiquem junto ao corpo;

Caso leve celular e carteira, não fique com os objetos na mão;

Guarde os pertences em bolsos com fechamento em zíper, botão ou adesivo, por exemplo;

Evite andar em locais desertos ou ficar sozinho, esteja sempre perto de pessoas;

Não reaja a assaltos. Mantenha a calma e entregue o que o criminoso pedir.

GIF: Bloco do Barbosa animou foliões na segunda de carnaval em São Luiz do Paraitinga em 2020.

Reprodução/ TV Vanguarda

*Sob supervisão de Alice Aires

Vittorio Ferla