Veja FOTOS do acidente entre van e caminhão que deixou 12 pessoas mortas na TO-280

Veículo da Secretaria de Saúde de Almas e caminhão bateram de frente. Os mortos são quatro homens, sete mulheres e um bebê. Acidente entre caminhão e van deixou 12 mortos no Tocantins

Igor Pires/TV Anhanguera

Doze pessoas morreram em um acidente na TO-280, perto de Natividade, na região sudeste do Tocantins. Imagens feitas na região mostram que a van, que pertence à Secretaria de Saúde de Almas e levava as vítimas, ficou completamente destruída. Os mortos são quatro homens, sete mulheres e um bebê que voltavam de atendimento médico em Palmas.

Veja a seguir fotos do acidente

Veja quem são as 12 pessoas que morreram na colisão

Van que levava moradores de Almas ficou destruída

Igor Pires/TV Anhanguera

Acidente na TO-280, entre Almas e Natividade, deixou 12 pessoas mortas

Divulgação/Prefeitura de Almas

Caminhão e van bateram de frente na TO-280 e 12 pessoas morreram

Divulgação/Prefeitura de Almas

Van envolvida em acidente ficou completamente destruída

Igor Pires/TV Anhanguera

O acidente aconteceu na noite desta quarta-feira (25). As vítimas são moradores de Almas, cidade que fica a cerca de 290 km da capital. Os nomes foram divulgados pela Prefeitura de Almas. Saiba quem são.

Dois homens que estavam na van foram levados para hospitais de Natividade e Porto Nacional com fraturas.

12 pessoas morreram em acidente na TO-280 próximo a Natividade

Divulgação/Corpo de Bombeiros

Acidente na TO-280 entre Natividade e Almas matou 12 pessoas

Reprodução/TV Anhanguera

Van que transportava vítimas de acidente ficou destruída

Divulgação/Prefeitura de Almas

Testemunhas disseram à Polícia Militar que o caminhão teria tentado fazer uma ultrapassagem quando bateu de frente com a van, que estava na faixa contrária. De acordo com o Corpo de Bombeiros e a PM, um casal estava no caminhão. Eles foram levados para o hospital com ferimentos leves e liberados após atendimento.

Os bombeiros informaram também que na van havia uma grande quantidade álcool etílico que estava sendo transportado para o hospital de Almas. Por isso, a retirada dos corpos precisou ser feita com muito cuidado.

Bombeiros retiraram 12 corpos das ferragens em acidente na TO-280

Divulgação/Corpo de Bombeiros

Acidente na TO-280 perto de Natividade deixou 12 mortos e feridos

Reprodução/TV Anhanguera

A Prefeitura de Almas informou que deslocou equipes para o local do acidente e para o Instituto Médico Legal (IML) de Natividade, para acompanharem a liberação dos corpos. O prefeito informou, ainda, que está oferecendo todo suporte e apoio necessários aos familiares das vítimas e aos pacientes que estão hospitalizados.

Acidente na TO-280 deixou pelo menos 12 mortos e dois feridos

Divulgação/Corpo de Bombeiros

Acidente que deixou 12 mortos em Tocantins tem duas versões

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Mata