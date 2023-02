Veja fotos do Bloco Califórnia 2023 em Ribeirão Preto, SP

Gretchen, Jammil e Uma Noites e Jana Lima são algumas das atrações que arrastaram a multidão no sábado (11) de pré-carnaval no estádio Palma Travassos. Bloco Califórnia reúne cerca de 15 mil foliões no pré-carnaval em Ribeirão Preto, SP

Cerca de 15 mil foliões, segundo a organização, curtiram o pré-carnaval do Bloco Califórnia no sábado (11) em Ribeirão Preto (SP). O público caprichou no figurino e nas fantasias para acompanhar a maratona de shows no estádio Palma Travassos.

Entre os destaques, o retorno a cantora Gretchen ao trio do bloco e a estreia de Rafael Barreto, à frente da banda Jammil e Uma Noites.

A folia teve desde hits marcantes do axé, como Mila e Praieiro, passando pelo sertanejo e pelo funk.

Jana Lima, Anna Toledo, DJ Arana e as baterias universitárias Batesão (USP), Doroteia (USP) e Taquicardia (Unaerp) também arrastaram a multidão pelo estádio.

