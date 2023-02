veja-fotos-do-bloco-cangoma-2023-em-franca,-sp

Axé, maracatu e marchinhas embalaram foliões na sexta-feira (17) no Clube Castelinho. Grupo tem cortejo programado para domingo (19). Confira imagens do Bloco Cangoma em Franca, SP

Foliões não pouparam esforços na sexta-feira (17) para colorir e encher de alegria o Clube Castelinho, em Franca (SP), durante o baile do Bloco Cangoma 2023. (veja fotos acima)

Crianças, jovens e adultos cantaram e dançaram ao som de marchinhas, maracatu e axé durante a retomada do evento, que estava suspenso desde 2019 por causa da pandemia.

O grupo é uma realização do Centro Cultural Cangoma, que há 17 anos se dedica à pesquisa e à divulgação da cultura popular brasileira.

O baile serviu de aquecimento para o cortejo aberto ao público que acontece neste domingo (19), no Centro Comunitário da Vila São Sebastião, a partir das 14h. Na apresentação, também marcará presença a bateria da escola de samba Embaixadores da Estação.

‘Chaves’ agita público do Bloco Cangoma 2023 no Clube Castelinho, em Franca, SP

Igor do Vale

