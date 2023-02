Veja FOTOS dos estragos causados pela chuva no litoral de São Paulo

Em São Sebastião, prefeitura cancelou as festas e decretou calamidade pública; nas estradas, trechos da Rio-Santos e da Rodovia Mogi-Bertioga foram interditados. Uma menina de 7 anos morreu em Ubatuba. Chuva intensa atinge cidades do litoral paulista

Nas últimas 24 horas, a chuva que atingiu o estado de São Paulo deixou estragos principalmente no litoral:

alagamentos e deslizamentos de terra afetam o trânsito em pelo menos três rodovias da região;

há registros de falta de luz e de água em alguns municípios, como Ilhabela;

em Ubatuba, uma criança de 7 anos morreu após um deslizamento provocado pelos temporais;

em São Sebastião, a prefeitura decretou estado de calamidade pública, e o acesso à cidade está bloqueado em alguns pontos devido à queda de barreiras.

Abaixo, veja fotos:

São Sebastião (litoral norte)

Carro fica preso em enchente no centro de Juquehy (São Sebastião)

Reprodução/Roberto Kovalick

Sofá em casa invadida pela água em Juquehy

Reprodução/Roberto Kovalick

São Sebastião decreta calamidade pública devido às chuvas

Divulgação/Defesa Civil de São Sebastião

Árvore cai em Toque-Toque Pequeno, em São Sebastião (SP)

Arquivo pessoal

Morador observa enchente em Juquehy, em São Sebastião (SP)

Arquivo pessoal

Entorno de cachoeira em Toque-Toque Grande tem árvores derrubadas

Arquivo pessoal

Morador resgata família com bote após chuva alagar São Sebastião

Ilhabela (litoral norte)

Região Sul de Ilhabela entra em estado de atenção

Divulgação/Prefeitura de Ilhabela

Caraguatatuba (litoral norte)

Água invade casa em Caraguatatuba

Prisciliana Maria Mendes/Vanguarda Repórter

Rua alagada em Caraguatatuba

Adelino Farias/Vanguarda Repórter

Baixada Santista (litoral sul)

Chuva deixa estragos na Baixa Santista

Arquivo pessoal

Cidades da Baixada Santista ficam alagadas após chuva de mais de 16h sem parar

Addriana Cutino

Ruas de Bertioga totalmente alagadas, com altura de água acima dos joelhos de uma pessoa

Defesa Civil

Praia Grande (litoral sul)

Automóveis são atingidos por forte chuva em Praia Grande (SP)

Arquivo pessoal

Praia Grande tem estragos deixados pela chuva

Arquivo pessoal

Interdição na Rio-Santos

Trechos da rodovia Rio-Santos, em Ubatuba (SP), foram totalmente interditados na madrugada deste domingo (19) por causa da chuva.

Pontos com interdição total:

Km 180 (São Sebastião): queda de árvore;

Km 174 (São Sebastião): queda de barreira;

Km 164 (São Sebastião): queda de barreira;

Km 178 (São Sebastião): alagamento;

Km 140 ao 142 (São Sebastião): queda de barreira e árvores;

Km 205 (Bertioga): alagamento;

Km 065 (Ubatuba): queda de barreira;

Km 093 (Caraguatatuba): alagamento;

Km 097 (Caraguatatuba): alagamento;

Pontos com interdição parcial:

Km 116 (São Sebastião): queda de barreira;

Km 164 (São Sebastião): queda de barreira;

Km 203 (Bertioga): queda de barreira;

Km 066 (Ubatuba): queda de barreira;

Km 070 (Ubatuba): queda de barreira;

Km 084 (Caraguatatuba): queda de árvore;

Km 099 (Caraguatatuba): alagamento.

Não há previsão de liberação dos trechos, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Durante a madrugada, entre os quilômetros 10 e 35, na região da Praia de Itamambuca, houve bloqueio por precaução de acordo com a concessionária que administra a rodovia, mas a pista foi liberada.

Interdição na rodovia Rio-Santos, em Ubatuba

Divulgação/DER

Interdição na Mogi-Bertioga

O asfalto de um trecho da rodovia Mogi-Bertioga rachou e cedeu neste domingo (19) depois das chuvas intensas na região.

O asfalto cedeu na altura do km 82, no trecho de Biritiba-Mirim;

Uma cratera abriu na pista devido ao rompimento de uma tubulação e causou a erosão;

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), não há previsão de liberação.

Rodovia fica interditada após asfalto ceder devido a fortes chuvas que atingem a Baixada Santista

Aconteceu em Bertioga

Tamoios

A Rodovia dos Tamoios, que também dá acesso ao Litoral Norte de São Paulo, também teve uma das pistas interditada.

A Serra Antiga foi interditada por causa do alto volume de chuvas;

Com isso, o tráfego ocorre pela Serra Nova nos dois sentidos, em sistema pare e siga.

Carros ficam submersos em Juquehy, no Litoral Norte de São Paulo

