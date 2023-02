veja-funcionamento-do-sistema-de-trens-urbanos-de-natal-no-carnaval

CBTU confirma a suspensão das viagens de domingo (19) a terça-feira (21). Serviço é retomado na quarta-feira de Cinzas (22) em horário especial. Sistema de trens sofre alteração durante o carnaval na Grande Natal

CBTU/Divulgação

O sistema trens urbanos de Natal sofrerá alteração durante o carnaval. Não serão realizadas viagens de domingo (19) a terça-feira (21).

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos confirmou os horários de funcionamento da sexta-feira (17) e do sábado (18). A retomada dos serviços será na quarta-feira de Cinzas (22), com as viagens começando a partir das 11h38.

Cronograma completo de funcionamento dos trens urbanos de Natal durante o carnaval:

Sexta-feira (17) – Haverá trens para as linhas Norte (Natal/Ceará-Mirim) e Sul (Natal/São José de Mipibu), onde o primeiro trem sai de Ceará-Mirim com destino a Natal às 5h04 e o último sai de Natal com destino a Ceará-Mirim às 18h32. Na Linha Sul, o primeiro trem sai de Parnamirim com destino a Natal às 5h02 e o último sai de Natal com destino a Parnamirim às 18h35;

Sábado (18) – Haverá trens para as linhas Norte (Natal/Ceará-Mirim) e Sul (Natal/São José de Mipibu), onde o primeiro trem sai de Ceará-Mirim com destino a Natal às 5h04 e o último sai de Natal com destino a Ceará-Mirim às 15h15. Na Linha Sul, o primeiro trem sai de Parnamirim com destino a Natal às 5h02 e o último de Natal para Parnamirim sai às 15h;

Domingo (19) a terça-feira (21) – O sistema não funcionará;

Quarta-feira (22) – O sistema funcionará a partir das 11h38 na Linha Sul, com viagem partindo de Natal para São José de Mipibu e das 11h52 na Linha Norte, com viagem partindo de Natal para Ceará-Mirim.

