veja-imagens-do-projeto-do-novo-hospital-municipal-de-natal

Após lançamento de pedra fundamental, nesta quarta (29), previsão é que construção dure um ano e meio. Investimento previsto é de R$ 130 milhões. Imagem mostra projeto do Hospital Municipal de Natal

Divulgação

A prefeitura de Natal divulgou imagens do projeto do novo hospital municipal que será construído na capital potiguar. Após o lançamento da pedra fundamental da obra, na tarde desta quarta-feira (29), o município estima que a construção do prédio deverá durar cerca de um ano e meio.

O valor previsto para a construção é de R$ 130 milhões. A unidade será erguida na Avenida Prefeito Omar O’Grady, no bairro Pitimbu, em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cidade Satélite.

Projeto do Hospital Municipal de Natal

Divulgação

Segundo a gestão municipal, o Hospital Municipal de Natal será construído em uma área de 26 mil metros quadrados. A unidade terá sete pavimentos para atender a diversas especialidades, como ginecologia, obstetrícia e atendimento neonatal, com mais de 220 leitos.

Nas redes sociais, onde divulgou as imagens, o prefeito Álvaro Dias afirmou que esse é “o maior investimento público feito em saúde nas últimas décadas”, na cidade.

Projeto do hospital municipal de Natal, que tem pedra fundamental lançada nesta quarta (29)

Divulgação

Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN

Mata