veja-lista-de-blocos-e-ensaios-de-carnaval-neste-fim-de-semana-em-porto-velho

Ao todo, quatro blocos vão às ruas da capital, além dos ensaios que também vão acontecer neste período. Veja a lista de eventos carnavalescos entre os dias 10 e 12 de fevereiro. Carnaval 2023 no Mercado Cultural em Porto Velho

Loide Gonçalves

Faltam 11 dias para o Carnaval, mas Porto Velho já entra em festa neste fim de semana. Os primeiros blocos do ano começam a desfilar neste final de semana.

Saiba como se proteger de golpes no carnaval

O g1 preparou para os foliões, uma lista com os blocos e os ensaios que vão acontecer entre sexta-feira (10) e domingo (12).

Programação

Sexta-feira (10)

🎉 Evento: Bloco Areal Folia

🎉 Horário: “Esquenta” a partir das 19h

🎉 Local: Circuito Areal

🎉 Evento: Ensaio Banda do Vai Quem Quer

🎉 Horário: 18h

🎉 Local: Mercado Cultural

🎉 Evento: Ensaio do Bloco Até que a Noite Vire Dia

🎉 Horário: 19h

🎉 Local: Praça São José do Mocambo

Sábado (11)

🎉 Evento: Bloco Até que a Noite Vire Dia

🎉 Horário: 20h

🎉 Local: Praça São José do Mocambo

🎉 Evento: Ensaio do bloco Galo da Meia Noite

🎉 Horário: 18h

🎉 Local: Terreiro do Galo (avenida Rogério Weber entre Duque de Caxias e Pinheiro Machado)

🎉 Evento: Ensaio dos blocos Axé Folia, Murupi, Porto Maria e Raça Rubro Negra

🎉 Horário: 18h

🎉 Local: Avenida Pinheiro Machado com Rogério Weber

Domingo (12)

🎉 Evento: Bloco Pirarucu do Madeira

🎉 Horário: 15h

🎉 Local: Avenida Pinheiro Machado com Rogério Weber

🎉 Evento: Bloco Furacão da Zona Sul

🎉 Horário: 18h

🎉 Local: Avenida Jatuarana

🎉 Evento: Ensaio dos blocos Axé Folia, Murupi, Porto Maria e Raça Rubro Negra

🎉 Horário: 21h

🎉 Local: Avenida Pinheiro Machado com Rogério Weber

