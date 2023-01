Veja lista de ruas e avenidas que lideram o ranking de multas em São José dos Campos

A avenida Deputado Benedito Matarazzo lidera o ranking de mais multas aplicadas em 2022. Avenida Deputado Benedito Matarazzo em São José dos Campos.

A cidade de São José dos Campos registrou 270,3 mil multas de trânsito em 2022. Dessas, mais de 20 mil foram aplicadas em uma única via da cidade.

Os radares instalados na Avenida Deputado Benedito Matarazzo, via que corta a cidade do bairro Aquarius até o Jardim das Indústrias, flagraram 20.908 infrações de trânsito que resultaram em autuações.

O número de multas aplicadas na Av Dep. Benedito Matarazzo é 222,26% maior do que as registradas pelos radares da Avenida Dr. João Batista Soares Queiroz Junior, segunda via colocada no ranking. No trecho, foram registradas 6.488 autuações em 2022.

Veja abaixo o ranking das 10 vias com mais multas em 2022:

Avenida Deputado Benedito Matarazzo – 20.908 multas

Avenida Dr. João Batista Soares Queiroz Jr. x Rua das Ambrosias – 6.488 multas

Avenida Engenheiro Sebastião Gualberto x Rua Carvalho de Araújo – 5.386 multas

Avenida Leonor de Almeida Ribeiro Souto – 5.368 multas

Avenida Governador Mário Covas – 4.960 multas

Avenida Dr. Sebastião Henrique C. Pontes x Rua Serra do Pacaraima – 4.834 multas

Avenida São João x Rua Barão de Jaceguai – 4.775 multas

Avenida dos Astronautas x Rua Raul Franco Martins – 4.609 multas

Avenida Bacanal x Rua Coari – 4.286 multas

Avenida Cidade Jardim – 4.100 multas

O levantamento divulgado pela Secretaria de Mobilidade Urbana mostra que foram aplicadas, em média, 740 multas por dia no ano passado. Ao todo, a cidade tem 260 radares em operação.

