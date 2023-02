veja-o-que-abre-e-fecha-em-boa-vista-durante-o-carnaval-2023

Serviços essenciais como coleta de lixo, central de atendimento 156 e Guarda Municipal Civil serão mantidos durante o feriado. Governo de Roraima decretou ponto facultativo. Transporte público vai funcionar com 100% da frota.

O Carnaval 2023 começa nesta sexta-feira (17) e para os foliões curtirem o tão esperado período de festas, a prefeitura de Boa Vista decretou feriado prolongado até a Quarta-feira de Cinzas (22). Com isso, o funcionamento das repartições públicas foi alterado (confira mais abaixo que vai funcionar e o que não vai na capital).

Segundo a prefeitura, serviços essenciais como a coleta de lixo, Samu, Guarda Civíl Municipal, Superintendência Municipal de Trânsito e a Central de Atendimento 156 vão funcionar normalmente nos dias do feriado prolongado.

O Governo de Roraima decretou ponto facultativo nos dias 20, 21 e 22 deste mês de fevereiro e as atividades do estado só retornam na quinta-feira (23). Serão mantidos os serviços essenciais nas repartições públicas das Administrações Direta e Indireta da estrutura governamental.

Serviços municipais

Saúde

Serão mantidos os serviços essenciais como urgência e emergência do Hospital da Criança Santo Antônio (HCSA) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Unidade Básica de Saúde anexa ao Hospital da Criança funcionará das 12h à meia-noite.

Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) das 8h às 14h – Segunda-feira (20)

UBS Silvio Botelho;

Aygara Motta;

Olenka Macellaro;

Délio Tupinambá.

Na terça-feira (21), todas as UBSs estarão fechadas. Já na Quarta-feira de Cinzas (22), o atendimento à população ocorrerá das 14h às 20h nas mesmas unidades que abrirão na segunda-feira.

Mercado municipais

Durante todo o feriado, os mercados municipais e feiras livres vão funcionar no horário habitual, das 6h às 18h. Fazem parte da estrutura municipal os seguintes mercados:

Francisco Ferreira Lima e Mercado do Peixe (Asa Branca);

Mercado Municipal Buritis, Mercado Municipal Sabá Floresta (bairro São Vicente);

Mercado Municipal Romeu Caldas de Magalhães (bairro Mecejana)

Mercado Municipal São Francisco.

Lazer

A Selvinha Amazônica, a Feirinha do Parque do Rio Branco e o Mirante Edileusa Lóz funcionarão normalmente no sábado (18) e no domingo (19), e estarão fechados nos 20, 21 e 22. Confira os horários:

Selvinha Amazônica – de quarta a domingo, das 15h às 21h. A área molhada está fechada para manutenção;

Mirante Edileusa Lóz – das 8h30 às 14h30 e 15h às 21h, com agendamentos feitos exclusivamente pelo link;

Feirinha de Artesanato e Gastronomia do Parque do Rio Branco – das17h às 22h;

Fonte da Praça do Nova Cidade: de quarta a domingo, das 16h às 20h. Sábados, domingos e feriados – 8hs às 10h;

Fonte Interativa do Complexo Ayrton Senna – de quarta a domingo, das 16h às 20h. Aos sábados, domingos e feriados das 8h às 10h;

Bosque dos Papagaios – Não abre aos feriados. Funciona normalmente de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h, e aos sábados e domingos, das 14h às 18h.

Transporte público

Sábado (18)

Ônibus: das 6h da manhã à meia-noite, com 100% da frota;

Táxi-lotação: 06h às 20h, com 100% da frota;

Táxi-convencional: livre.

Domingo (19)

Ônibus: das 6h da manhã à meia-noite, com 70% da frota;

Táxi-lotação: 06h às 14h, com 100% da frota;

Táxi-convencional: livre.

Segunda-feira (20)

Ônibus: das 6h da manhã à meia-noite, com 100% da frota;

Táxi-lotação: 06h às 20h, com 100% da frota;

Táxi-convencional: livre.

Terça-feira (21)

Ônibus: das 6h da manhã à meia-noite, com 70% da frota;

Táxi-lotação: 06h às 14h, com 100% da frota;

Táxi-convencional: livre.

Quarta-feira (22)

Ônibus: das 6h da manhã à meia-noite, com 100% da frota;

Táxi-lotação: 06h às 20h, com 100% da frota;

Táxi-convencional: livre.

Serviços estaduais

Saúde

Unidades de saúde que realizam atendimentos de urgência e emergência, como Pronto Socorro Airton Rocha, Pronto Socorro Francisco Elesbão, Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth, Hospital das Clínicas Dr. Wilson Franco Rodrigues e Pronto Atendimento Cosme e Silva funcionarão normalmente;

Unidades de saúde do interior do Estado que possuem o serviço de urgência e emergência também funcionarão ininterruptamente;

A Central Estadual de Regulação Médica de Urgência (Cermu) e outros órgãos manterão suas atividades normais, 24 horas, durante todo o feriado;

Atendimentos da Clínica Médica Especializada Coronel Mota, Centro de Referência de Saúde da Mulher Maria Luíza Castro Perin, Laboratório de Patologia do Estado de Roraima e Centro de Cardiologia e Diagnóstico por Imagem não funcionarão no período e retomam as atividades na quinta-feira (23);

O Centro de Hemoterapia e Hematologia de Roraima funcionará no sábado das 7h30 às 12h. Na segunda feira (20), apenas o colhimento de aferes (para públicos específicos previamente estabelecido) funcionará e, na terça-feira (21), não há expediente. As atividades retornam na quarta-feira (22).

Segurança

O atendimento nas unidades da Polícia Civil ocorrerá em todos os distritos policiais da capital;

O cidadão também pode registrar o Boletim de Ocorrência na modalidade online, por meio do site.

Uma equipe de policiais atende o registro realizado pelo cidadão, analisa e encaminha o boletim de ocorrência para o e-mail informado e o procedimento será encaminhado para providências;

Quanto aos casos de violência doméstica e intrafamiliar, podem ser registrados na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher que funciona com plantão 24 horas. Casos que ensejam Medida Protetiva de Urgência ou requisição pericial devem ser registrados na Central de Flagrantes. A Deam está localizada na Casa da Mulher Brasileira, na Rua Uraricuera, s/nº, no São Vicente, em Boa Vista;

Os casos mais graves, em que se torne necessário expedir requisições ou a lavratura de Auto de Prisão em Flagrante ou Termo Circunstanciado de Ocorrência serão concentrados na Central de Flagrantes, na sede do 5º Distrito Policial, localizada na Rua Parque Industrial, S/N, no Distrito Industrial;

O policiamento ostensivo e preventivo será realizado normalmente na Capital, com guarnições do Polícia Na Rua, além de viaturas e motocicletas da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam). A população pode acionar a Polícia Militar por meio do 190 ou do aplicativo Polícia na Rua.

Caer

O atendimento de manutenção das redes de água e esgoto funcionará em regime de plantão, bem como das estações de tratamento e estações elevatórias. Os clientes que necessitarem de atendimento devem entrar em contato com a empresa pelos canais de atendimento disponíveis:

Site (Chat): no site, o cliente tem acesso também a diversos serviços clicando nos ícones da Agência Virtual ou no Chat com o atendente virtual “Ed”. Para atendimento via chat, basta acessar o site e clicar no avatar localizado no canto inferior do lado direito da página e solicitar os serviços;

Caer mobile: Disponível para Android na Google Play Store e IOS na App Store;

WhatsApp: Os usuários também podem entrar em contato direto por meio do WhatsApp (95) 98404-5313 ou clicando no link para tratar de problemas de extravasamento de esgoto ou na rede de distribuição de água.

Educação

De acordo com o Calendário Escolar, os dias 21 e 22 de fevereiro são dias não letivos. As escolas da rede também seguirão o Ponto Facultativo decretado pelo Governo Estadual e no dia 20 não haverá aula;

As atividades pedagógicas retornam no dia 23 de fevereiro, sem comprometer os dias letivos previstos na legislação educacional.

Bombeiros e Defesa Civil

Serão empregados bombeiros militares especialistas em atendimento pré-hospitalar, combate a incêndios, salvamento em altura, terrestre, veicular, operações de busca, salvamento e mergulho;

As ocorrências envolvendo vítimas presas em ferragens, incêndios em residências, em comércios e em veículos, entre outras, devem ser comunicadas imediatamente à Central de Operações do Corpo de Bombeiros Militar pelo telefone 193;

A Defesa Civil de Roraima permanecerá em constante alerta, monitorando a situação dos incêndios florestais em todos os municípios de Roraima. Qualquer emergência, a população pode ligar para o 199. As equipes prestarão todo o apoio necessário em qualquer situação que fuja da normalidade e que exija emprego de efetivo para apoio a população afetada.

