Veja o que abre e o que fecha durante o carnaval em Bauru e Marília

Maior festa popular do país ocorre entre sábado (18) e terça-feira (21). Alguns serviços públicos fecham, enquanto outros têm expediente diferenciado. Veja o que abre e fecha durante o carnaval em Bauru e Marília

As prefeituras de Bauru (SP) e Marília (SP) vão alterar o horário de funcionamento de alguns serviços públicos durante o carnaval, que ocorre, tradicionalmente, entre este sábado (18) e terça-feira (21).

Confira abaixo como ficam os expedientes nas duas cidades:

Bauru

Expediente administrativo da prefeitura de Bauru (SP) encerra às 18h desta sexta-feira (17) e retorna às 12h de quarta-feira (22)

Na cidade, o desfile carnavalesco será realizado no sábado e na segunda-feira (20), na Avenida Jorge Zaiden. As repartições públicas fecharão às 18h desta sexta-feira (17) e reabrirão às 12h de quarta-feira (22).

Saúde

Os atendimentos médicos de urgência e emergência serão realizados de forma ininterrupta no Pronto-Socorro Central (PSC), no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Bela Vista, Mary Dota, Ipiranga e Geisel/Redentor.

As Unidades Básicas (UBS) do Bela Vista, Geisel e Chapadão/Mendonça funcionarão no sábado, das 8h às 18h, e na segunda e terça-feira, das 19h às 23h. Os demais serviços funcionarão até esta sexta e retornarão na quarta, às 12h. A aplicação das vacinas da Covid-19 e dos calendários infantil e adulto segue até esta sexta, com retomada a partir de quarta, às 12h.

Transporte Público

A Emdurb informou que o transporte coletivo vai operar com “tabela horária de sábado” na segunda-feira (20) e “tabela de domingo” na terça-feira (21). (Confira os horários no site).

Além das linhas que atendem a região da avenida Jorge Zaiden, local dos desfiles do carnaval em Bauru, uma linha especial será disponibilizado para suprir a demanda de usuários, no sábado e na segunda-feira, a partir das 18h, com o seguinte itinerário:

Sentido Centro para a avenida Jorge Zaiden: ponto inicial no quarteirão 6 da avenida Rodrigues Alves (lado ímpar), rua Azarias Leite, rua Primeiro de Agosto, rua Gérson França, avenida Rodrigues Alves, avenida Nações Unidas, rua Padre Francisco Van Der Maas, rua Chistiano Pagani, rua Sebastião Pregnolato, avenida Orlando Ranieri (ponto final).

Sentido avenida Jorge Zaiden para o Centro: ponto inicial no quarteirão 10 da avenida Orlando Ranieri, rua Dr. Gonzaga Machado, rua Chistiano Pagani, rua João Casarin, rua Padre Francisco Van Der Maas, avenida Nações Unidas, rua Coronel José Figueiredo, quarteirão 06 da avenida Rodrigues Alves (ponto final).

DAE

O expediente administrativo terminará às 17h desta sexta-feira, retornando às 12h de quarta. Os casos envolvendo vazamento de água e esgoto do município, bem como pedidos de caminhão-pipa, poderão ser comunicados ao Serviço de Atendimento ao Público por meio do 0800-771 0195, que recebe ligações de telefone fixo, ou 3235-6140 e 3235-6179, para ligações feitas por aparelho celular.

O atendimento acontece 24h por dia, todos os dias, inclusive nos finais de semana e feriados. Equipes técnicas de manutenção estarão trabalhando em esquema de plantão para atender as demandas emergenciais.

Emdurb

A Emdurb terá expediente administrativo normal de trabalho na segunda, não abrirá na terça e iniciará o expediente às 8h na quarta-feira.

Para terça, ficarão mantidos os serviços essenciais, como coleta de lixo orgânico, Ecopontos, Terminal Rodoviário e Aeródromo, Fiscalização de Trânsito (GOT), Setor de Implantação e Manutenção Semafórica, Setor de Manutenção de Veículos, Cemitérios Municipais e Funerária. Vale ressaltar que, para os bairros onde a coleta é realizada às terças, quintas e sábados, haverá coleta normal nesta terça.

Feiras livres

As feiras livres funcionam normalmente todos os dias.

Parques municipais

O Zoológico funcionará das 8h às 17h no sábado, domingo e na terça-feira, e das 8h às 16h na segunda e quarta. O Jardim Botânico funciona todos os dias, das 8h às 16h, com permanência até as 16h30. Já o Horto Florestal abre a área de visitação para o público todos os dias, das 7h às 18h, com exceção do Centro Ambiental, que ficará fechado.

Conselho tutelar

O Conselho Tutelar atende em sistema de plantão todos os dias, inclusive feriados, pelo telefone (14) 98187-3487.

Ecopontos

Os Ecopontos funcionarão das 7h às 19h no sábado, na segunda e na quarta-feira, e das 8h às 16h no domingo (19) e na terça.

Ecoverde

O Ecoverde funcionará das 7h às 12h no sábado e das 7h às 17h na segunda e quarta-feira, fechando somente no domingo e na terça.

Aterro sanitário

O aterro sanitário funcionará no sábado (18) das 7h às 12h, na segunda-feira (20) e na quarta-feira (22) das 8h às 12h e das 13h às 17h, fechando no domingo (19) e na terça-feira de Carnaval (21). O aterro sanitário recebe massa verde (galhos e folhas de árvores).

Poupatempo

O Poupatempo funcionará normalmente no sábado, das 9h às 13h, e fechará durante o domingo, segunda e terça, reabrindo na quarta-feira, a partir das 12h, com atendimento presencial mediante agendamento prévio, que pode ser feito gratuitamente nas plataformas eletrônicas.

Cohab

A Cohab encerrará os atendimentos nesta sexta às 17h, retomando o funcionamento na quarta-feira, às 13h.

Comércio

O comércio da área central de Bauru tem abertura opcional na terça-feira, já nos demais dias o funcionamento é normal, das 9 às 18h. No domingo, as lojas não abrem.

Marília

Prefeitura de Marília divulga expediente durante o carnaval

Em Marília, o Paço e o Ganha Tempo/Procon funcionarão em horário normal nesta sexta, estarão fechados na terça e retornarão às 12h de quarta-feira. As secretarias municipais também seguirão este cronograma, com exceção da Saúde, que retomará as atividades a partir das 7h de quarta-feira.

Saúde

As Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Norte e Sul estarão abertas 24h todos os dias. Já as Unidades Básicas de Saúde (UBS) Cascata, Nova Marília e Santa Antonieta/Lilana II estarão abertas na segunda para pacientes com sintomas respiratórios, fecharão na terça e reabrirão a partir das 7h de quarta-feira.

Coleta de lixo

O serviço de coleta de lixo municipal vai funcionar normalmente durante todo o carnaval.

Feira Livre

As feiras ocorrem normalmente na terça e quarta-feira.

Bosque Municipal

O Bosque estará aberto ao público em horário de funcionamento habitual, das 6h às 18h.

Museu e Galeria de Artes

As instituições culturais estarão fechadas na segunda e na terça, mas reabrirão a partir das 12h de quarta-feira.

Departamento de Água e Esgoto de Marília (DAEM)

O DAEM estará fechado na segunda e na terça, e retomará as atividades a partir das 12h de quarta-feira. Os moradores podem entrar em contato com a companhia pelo telefone (14) 3402-1900.

Comércio

O comércio da área central em Marília funciona das 9 às 13h no sábado, fica fechado no domingo e na terça-feira e na quarta-feira funciona a partir das 12h até as 18h. Na segunda-feira, o horário de funcionamento é normal, das 8 às 18h.

